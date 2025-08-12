МИР
2 мин чтения
США и Китай продлили торговое перемирие
Вашингтон и Пекин отложили введение новых тарифов на 90 дней
US-China / REUTERS
19 часов назад

США и Китай продлили торговое перемирие до 10 ноября — всего за несколько часов до того, как две крупнейшие экономики мира должны были взаимно повысить пошлины друг для друга.

В совместном заявлении Вашингтон и Пекин объявили, что введение новых тарифов будет отложено на 90 дней, передает ВВС.

Переговоры, прошедшие в прошлом месяце, обе стороны назвали «конструктивными». Главный переговорщик Китая тогда отметил, что страны будут стремиться сохранить перемирие, тогда как американские официальные лица заявили, что ожидают окончательного одобрения президента Дональда Трампа.

В понедельник Трамп подписал указ о продлении перемирия.

Согласно соглашению, США сохранят пошлины на китайский импорт на уровне 30%. Ставка Китая для американских товаров составит 10%.

Ранее Вашингтон угрожал довести пошлины на китайские товары до 145%, а Пекин в ответ — до 125% на поставки из США. Эти ставки были впоследствии снижены после раунда торговых переговоров, состоявшихся в мае в Женеве.

По словам Белого дома, новое продление перемирия даст больше времени для переговоров о «устранении торговых дисбалансов» и «несправедливых торговых практик».

В Вашингтоне указали на торговый дефицит с Китаем почти в 300 млрд долларов в 2024 году — крупнейший среди всех торговых партнеров США.

Переговоры также будут направлены на расширение доступа американских экспортеров к рынку Китая и решение вопросов национальной безопасности и экономики, говорится в заявлении.

«Взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США — верный путь; политика подавления и сдерживания ни к чему не приведет», — заявил в этой связи представитель посольства Китая в Вашингтоне.



