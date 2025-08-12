Выступая на брифинге, президент США заявил: Киев в первые дни войны мог пасть за четыре часа, если бы российская армия пошла по шоссе, а не через поля. Но командование, по его словам, приняло «блестящее» решение направить танки по сельскохозяйственным землям. Грязь моментально превратила гусеницы бронемашин в беспомощные пропеллеры, а застрявшую технику украинские военные сожгли при помощи комплексов Javelin.
«Я не знаю, кто этот генерал, но, зная Владимира (Путина), его, скорее всего, уже нет», — язвительно заметил Трамп. И добавил: «Обама дал им простыни, а я дал им Javelin». По его словам, именно эти противотанковые комплексы — «убийцы танков» — не дали российским машинам войти в столицу.
За этим, на первый взгляд, очередным эпизодом из современного конфликта тянется длинная историческая тень. Русские культурные нарративы давно наделяют силы природы воинскими званиями: Генерал Мороз, Генерал Зима, Генерал Январь, Генерал Распутица. Эти мифологизированные образы — суровая зима и непроходимая грязь — действительно ломали вражеские планы.
В этом контексте «суровый русский климат» часто олицетворяли в образе военачальника. Иными словами, сама природа, превращенная в персонифицированного «командира» холодов, становилась в российской военной истории грозным, почти сверхъестественным союзником.
В 1812 году «Генерал Мороз» стал героем британских карикатур: на одной из них босоногий великан бреет до крови крошечного Наполеона, одновременно вдавливая его армию в снег.
В Крымскую войну Николай I был уверен, что январь и февраль станут союзниками России и губителями ее врагов. А еще раньше, в 1776 году, русская газета упоминала «непобедимого генерала Зиму» — правда, тогда в контексте англо-американской войны.
Этот образ использовался и против самой России. Во время Крымской войны 1855 года один британский сатирический журнал язвительно отозвался о неудачах русской армии, заметив, что с такими могущественными союзниками, как «генерал Январь» и «генерал Февраль», Россия обязана была одержать победу.
Не все разделяли эту идею, в которой зима представляется главным героем побед. Поэт и офицер, ветеран войны 1812 года Денис Давыдов писал, что миф о зиме умаляет подвиг армии и народа: «…будто все удачи произошли от одной суровости зимнего времени». И сегодня в России есть, например, Владимир Мединский, кто воспринимает образ «генерала Мороза» как часть «западной пропаганды», направленной на принижение заслуг солдат.
Но в массовом сознании эти образы прижились намертво, став частью официального дискурса, который охотно подхватывают СМИ и политики. Особое место в этой «природной штаб-квартире» занимает распутица — весенне-осеннее бездорожье, которое превращает дороги в вязкое месиво.
Войны XX века — от Гитлеровского блицкрига до боев в Восточной Европе — показали, что распутица способна заморозить темп наступления не хуже зимних морозов. Традиционно этот фактор играл на руку России.
Осенью 1941-го распутица остановила танки Гудериана, пехота вермахта тонула в грязи по колено и теряла обувь, спасая Москву.
Но, в отличие от «зимних» генералов, «Генерал Распутица» — союзник ненадежный, скорее наемник, и как любой наемник, способен сменить сторону. В 2022-м он уже работал против России, задержав ее колонны.
Россия сама выбирала момент начала вторжения, и даже ярые сторонники «спецоперации» недоумевали: почему войну начали на исходе зимы, когда мороз отступал, а грязь становилась главным препятствием для бронетехники? «Генерал Зима» так и не успел вступить в бой — на службу его не пригласили. Логично было бы «назначить» мороз, а назначили слякоть. Так «Генерал Распутица» неожиданно оказался в украинских окопах, задержав российские колонны.
В этом контексте сарказм Трампа приобретает дополнительный вес. Он не просто указывает на ошибку командира, а невольно вписывает ее в многовековую традицию, где климат — участник войны, а иногда и решающий фактор ее исхода.
И сегодня, в эпоху высокоточных ракет и дронов, генералы «Распутица» и «Зима» все так же участники боевых действий.
Итак, ремарка Трампа — это одновременно укол в адрес Пентагона времен Обамы и напоминание о собственных заслугах в поставках оружия Украине. Это также критика российской военной школы. Когда Трамп говорит, что наступление по шоссе было вполне возможным, а вместо этого выбрали путь через грязь — это не просто тактический просчет. Следуя мифу, выбор «генерала Распутицы» как союзника — глубокая стратегическая некомпетентность. Российская армия выбрала трясину, в которой и увязла, по сути, по сей день.