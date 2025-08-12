Выступая на брифинге, президент США заявил: Киев в первые дни войны мог пасть за четыре часа, если бы российская армия пошла по шоссе, а не через поля. Но командование, по его словам, приняло «блестящее» решение направить танки по сельскохозяйственным землям. Грязь моментально превратила гусеницы бронемашин в беспомощные пропеллеры, а застрявшую технику украинские военные сожгли при помощи комплексов Javelin.

«Я не знаю, кто этот генерал, но, зная Владимира (Путина), его, скорее всего, уже нет», — язвительно заметил Трамп. И добавил: «Обама дал им простыни, а я дал им Javelin». По его словам, именно эти противотанковые комплексы — «убийцы танков» — не дали российским машинам войти в столицу.

За этим, на первый взгляд, очередным эпизодом из современного конфликта тянется длинная историческая тень. Русские культурные нарративы давно наделяют силы природы воинскими званиями: Генерал Мороз, Генерал Зима, Генерал Январь, Генерал Распутица. Эти мифологизированные образы — суровая зима и непроходимая грязь — действительно ломали вражеские планы.

В этом контексте «суровый русский климат» часто олицетворяли в образе военачальника. Иными словами, сама природа, превращенная в персонифицированного «командира» холодов, становилась в российской военной истории грозным, почти сверхъестественным союзником.

В 1812 году «Генерал Мороз» стал героем британских карикатур: на одной из них босоногий великан бреет до крови крошечного Наполеона, одновременно вдавливая его армию в снег.

В Крымскую войну Николай I был уверен, что январь и февраль станут союзниками России и губителями ее врагов. А еще раньше, в 1776 году, русская газета упоминала «непобедимого генерала Зиму» — правда, тогда в контексте англо-американской войны.

Этот образ использовался и против самой России. Во время Крымской войны 1855 года один британский сатирический журнал язвительно отозвался о неудачах русской армии, заметив, что с такими могущественными союзниками, как «генерал Январь» и «генерал Февраль», Россия обязана была одержать победу.

Не все разделяли эту идею, в которой зима представляется главным героем побед. Поэт и офицер, ветеран войны 1812 года Денис Давыдов писал, что миф о зиме умаляет подвиг армии и народа: «…будто все удачи произошли от одной суровости зимнего времени». И сегодня в России есть, например, Владимир Мединский, кто воспринимает образ «генерала Мороза» как часть «западной пропаганды», направленной на принижение заслуг солдат.