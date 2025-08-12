Российские законодатели хотят еще больше дискриминировать мигрантов. Ряд депутатов Госдумы внесли законопроект об отмене бесплатного обучения для детей иностранных граждан. Этот закон, который уже получил поддержку нескольких фракций в Госдуме, предлагает изменить закон об образовании и лишить иностранных учеников равных прав на обучение в государственных школах и колледжах.
Сторонники инициативы утверждают, что рост числа детей мигрантов в российских школах якобы вызывает нехватку мест и увеличивает нагрузку на учителей. Свое решение они оправдывают тем, что многие дети мигрантов якобы не владеют русским языком в достаточной мере, что замедляет учебный процесс для российских школьников.
Законопроект также ограничивает количество попыток сдать экзамен по русскому языку — не больше трех попыток в год. Тот, кто завалят тест, не смогут учиться в государственной школе. Законодатели утверждают, что сэкономленные на бесплатных местах деньги можно будет направить на повышение зарплат учителям и финансирование программ по изучению русского языка за рубежом.
Один из авторов законопроекта — депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он настаивает, что дети мигрантов должны учиться либо дома, либо на специальных платных курсах. Он уверяет, что это снизит нагрузку на учителей и поможет детям адаптироваться перед поступлением в российские школы.
При этом Нилов приводит статистику: в этом году из 335 протестированных детей мигрантов экзамен сдали только 27 — всего 1,5%. Министерство образования уже разработало отдельные тесты для каждого класса, по которым необходимо набрать 90% правильных ответов для поступления в школу.
Однако предложение Нилова противоречит Конституции РФ, которая гарантирует право на образование всем проживающим, независимо от гражданства. Министерство образования РФ также не поддержало инициативу.
Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал к осторожности с законопроектом — хотя сам ранее выступал за выселение семей мигрантов, чьи дети не ходят в школы.
Инициатива о платном обучении стала частью более масштабного ужесточения миграционного законодательства — за последний год Россия ввела 15 дискриминационных законов, которые запрещают мигрантам получать образование и трудоустраиваться.