Российские законодатели хотят еще больше дискриминировать мигрантов. Ряд депутатов Госдумы внесли законопроект об отмене бесплатного обучения для детей иностранных граждан. Этот закон, который уже получил поддержку нескольких фракций в Госдуме, предлагает изменить закон об образовании и лишить иностранных учеников равных прав на обучение в государственных школах и колледжах.

Сторонники инициативы утверждают, что рост числа детей мигрантов в российских школах якобы вызывает нехватку мест и увеличивает нагрузку на учителей. Свое решение они оправдывают тем, что многие дети мигрантов якобы не владеют русским языком в достаточной мере, что замедляет учебный процесс для российских школьников.

Законопроект также ограничивает количество попыток сдать экзамен по русскому языку — не больше трех попыток в год. Тот, кто завалят тест, не смогут учиться в государственной школе. Законодатели утверждают, что сэкономленные на бесплатных местах деньги можно будет направить на повышение зарплат учителям и финансирование программ по изучению русского языка за рубежом.

Один из авторов законопроекта — депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он настаивает, что дети мигрантов должны учиться либо дома, либо на специальных платных курсах. Он уверяет, что это снизит нагрузку на учителей и поможет детям адаптироваться перед поступлением в российские школы.

При этом Нилов приводит статистику: в этом году из 335 протестированных детей мигрантов экзамен сдали только 27 — всего 1,5%. Министерство образования уже разработало отдельные тесты для каждого класса, по которым необходимо набрать 90% правильных ответов для поступления в школу.