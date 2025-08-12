Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания «Сил быстрого реагирования на внутренние гражданские беспорядки». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на внутреннюю документацию.

Силы планируется сформировать из военнослужащих Национальной гвардии. В постоянной боевой готовности будут находиться 600 человек, способных быть развернутыми в течение часа. Их разделят на две группы по 300 человек, которые разместят на военных базах в Алабаме и Аризоне.

Документы указывают, что при круглосуточной готовности военной авиации и экипажей финансирование инициативы потребует сотни миллионов долларов.

Предложение поступило от представителей Нацгвардии в конце июля — начале августа. Планы пока носят предварительный характер. Реализовать их, при условии выделения средств из бюджета Пентагона, можно не раньше 2027 финансового года. WP отмечает, что не ясно, удастся ли запустить проект раньше при наличии альтернативного источника финансирования.