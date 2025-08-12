Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания «Сил быстрого реагирования на внутренние гражданские беспорядки». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на внутреннюю документацию.
Силы планируется сформировать из военнослужащих Национальной гвардии. В постоянной боевой готовности будут находиться 600 человек, способных быть развернутыми в течение часа. Их разделят на две группы по 300 человек, которые разместят на военных базах в Алабаме и Аризоне.
Документы указывают, что при круглосуточной готовности военной авиации и экипажей финансирование инициативы потребует сотни миллионов долларов.
Предложение поступило от представителей Нацгвардии в конце июля — начале августа. Планы пока носят предварительный характер. Реализовать их, при условии выделения средств из бюджета Пентагона, можно не раньше 2027 финансового года. WP отмечает, что не ясно, удастся ли запустить проект раньше при наличии альтернативного источника финансирования.
11 августа Дональд Трамп ввел войска в Вашингтон. Он заявил, что цель — ликвидация трущоб, которых «в городе быть не должно». По его словам, криминальная ситуация в столице США хуже, чем в Боготе, Панаме или Багдаде.
Ранее в июне Трамп направил Нацгвардию в Лос-Анджелес в связи с протестами против антимигрантских рейдов. Он обвинил местные власти, включая мэра Карен Басс и губернатора Гэвина Ньюсома, в бездействии. Губернатор Калифорнии раскритиковал действия президента и подал в суд.