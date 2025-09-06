Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поедет в Москву на переговоры с президентом Рф Владимиром Путиным и предложил провести встречу в Киеве. Об этом он сказал в интервью ABC News.
«Он может приехать в Киев. <…> Я не могу ехать в Москву, когда моя страна каждый день находится под ракетными обстрелами», — сказал Зеленский.
По его словам, Путин «специально предлагает заведомо нереалистичные варианты», чтобы выиграть время на фоне усилий Дональда Трампа достичь скорейшего урегулирования.
«Если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-то неприемлемое. Я всегда говорил, что Путину нельзя доверять. Он играет в игры, и сейчас играет с США», — отметил украинский президент.
3 сентября Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к переговорам. Российский лидер одновременно усомнился в целесообразности такой встречи и вновь назвал Зеленского «нелегитимным». Позже на Восточном экономическом форуме Путин повторил, что Москва является «самым лучшим местом» для переговоров, пообещав обеспечить «условия для работы и безопасность». Он отверг предложения о нейтральной площадке, назвав их «избыточными запросами».
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Зеленского приглашали «поговорить, а не капитулировать», но отказались комментировать, почему не была предложена встреча в третьей стране.
Ранее Зеленский говорил, что согласен на переговоры в нейтральной части Европы — например, в Швейцарии, Австрии или Турции, и подчеркивал, что на встрече должен присутствовать президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп ранее заявил, что президенты Украины и России пока не готовы к миру. Американский лидер подчеркнул, что продолжит посреднические усилия и охарактеризовал свою позицию как «реалистичную и оптимистичную». Белый дом сообщил, что в ближайшие дни состоится новый раунд переговоров, а Трамп планирует телефонный разговор с Путиным.