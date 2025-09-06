Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поедет в Москву на переговоры с президентом Рф Владимиром Путиным и предложил провести встречу в Киеве. Об этом он сказал в интервью ABC News.

«Он может приехать в Киев. <…> Я не могу ехать в Москву, когда моя страна каждый день находится под ракетными обстрелами», — сказал Зеленский.

По его словам, Путин «специально предлагает заведомо нереалистичные варианты», чтобы выиграть время на фоне усилий Дональда Трампа достичь скорейшего урегулирования.

«Если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-то неприемлемое. Я всегда говорил, что Путину нельзя доверять. Он играет в игры, и сейчас играет с США», — отметил украинский президент.