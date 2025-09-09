МИР
У берегов Туниса атаковано судно «Глобальной флотилии Сумуд»
Сообщается, что дрон сбросил на корабль воспламеняющееся вещество
У берегов Туниса атаковано судно «Глобальной флотилии Сумуд»
Атаковано судно «Глобальной флотилии Сумуд» / AA
9 сентября 2025 г.

Главное судно международной «Глобальной флотилии Сумуд» (в переводе с арабского — «стойкость» или «несгибаемая решимость»), направляющееся в сектор Газа с целью прорвать израильскую блокаду, подверглось атаке беспилотника в порту Сиди-Бу-Саид (Тунис). Об этом сообщила специальный докладчик ООН по ситуации в Палестине Франческа Альбанезе.

По ее словам, инцидент произошел в момент стоянки флота, стартовавшего 31 августа из Испании.

Альбанезе отметила, что два других судна, идущих к тунисскому побережью, нуждаются в срочной защите.

Член Исполнительного комитета Тунисской декларации Вайль Неввар в прямом эфире в соцсетях уточнил, что дрон сбросил на испанское судно воспламеняющееся вещество, в результате чего часть корабля загорелась. Пострадавших среди активистов не сообщается.

Силы безопасности перекрыли доступ в порт для людей и транспорта. Официальных комментариев от тунисских властей пока нет.

«Глобальная флотилия Сумуд» объединяет активистов из более чем 44 стран, включая десятки участников из Турции и около 150 тунисцев. Отправка флотилии из Туниса в сторону Газы запланирована на 10 сентября.



