Главное судно международной «Глобальной флотилии Сумуд» (в переводе с арабского — «стойкость» или «несгибаемая решимость»), направляющееся в сектор Газа с целью прорвать израильскую блокаду, подверглось атаке беспилотника в порту Сиди-Бу-Саид (Тунис). Об этом сообщила специальный докладчик ООН по ситуации в Палестине Франческа Альбанезе.

По ее словам, инцидент произошел в момент стоянки флота, стартовавшего 31 августа из Испании.

Альбанезе отметила, что два других судна, идущих к тунисскому побережью, нуждаются в срочной защите.

Член Исполнительного комитета Тунисской декларации Вайль Неввар в прямом эфире в соцсетях уточнил, что дрон сбросил на испанское судно воспламеняющееся вещество, в результате чего часть корабля загорелась. Пострадавших среди активистов не сообщается.