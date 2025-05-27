Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке Россией нового масштабного наступления. Ссылаясь на данные разведки, он подчеркнул, что Кремль «рассчитывает на затяжную войну» и игнорирует все дипломатические усилия. «Уверен, что у наших партнеров — те же самые данные», — добавил Зеленский.

По информации украинских военных, Россия стягивает войска к границе с Харьковской областью, что говорит о «явной подготовке к активным штурмовым действиям» на новом участке фронта. Одновременно с этим, США под руководством Дональда Трампа рассматривают варианты санкций против Москвы, недовольные продолжающимися ударами по Украине и отсутствием подвижек в мирных переговорах.

Минувшей ночью Россия вновь атаковала Украину, запустив 60 дронов. По данным украинских ВВС, 43 из них были нейтрализованы: 35 сбиты, а восемь — перенаправлены средствами радиоэлектронной борьбы. В Днепропетровской области, по данным властей, во вторник были ранены два человека.

Зеленский ранее сообщал, что за последние три ночи Россия атаковала Украину более чем 900 беспилотниками.

Минобороны РФ в свою очередь отчиталось о сбитии 99 украинских БПЛА в ночь на вторник. Более половины — в Белгородской области, и 25 дронов — в Воронежской. О пострадавших не сообщалось.