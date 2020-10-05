В Министерстве национальной обороны Турции заявили, что боевики ОНС (сирийское крыло террористической организации РПК), которые «сотрудничают с армянскими вооруженными силами, обстреливающими мирное население Азербайджана, должны незамедлительно покинуть Южный Кавказ».

«Армения, осуществившая 30 лет назад массовые убийства женщин, детей и стариков в азербайджанском городе Ходжалы, и сегодня остается главной преградой на пути мира и стабильности в регионе», подчеркнули в оборонном ведомстве.

В конце июля текущего года, как сообщали СМИ со ссылкой на источники в структурах безопасности Турции, между Ереваном и руководством РПК было достигнуто соглашение, в рамках которого около 300 боевиков прибыли на автобусах в Армению и оккупированный Карабах.

За последнее время вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу Хызынский и Апшеронский районы, расположенные близ Баку. Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, по указанным районам были выпущены две ракеты средней дальности в 300 километров.

Вечером минувшего воскресенья, согласно сведениям Минобороны Азербайджана, огневому поражению ракетами со стороны ВС Армении подверглись также города Мингечевир и Тертер, есть раненые. В Мингечевире расположены водохранилище и крупная электростанция.

Ранее был обстрелян второй по величине город Азербайджана - Гянджа. Погиб один мирный житель, 32 ранены. В понедельник днем удар повторился. Под огонь попал центральный рынок.

Всего, по данным Генпрокуратуры Азербайджана, в зоне соприкосновения погибли 24 мирных жителя, 121 ранен.

Боевые действия в зоне армяно-азербайджанского конфликта возобновились рано утром 27 сентября, когда вооруженные силы Армении, осуществили масштабные провокации, подвергнув интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, а также населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне. Огонь велся из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

Передовые подразделения азербайджанской армии предприняли ответные меры с целью пресечения провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск.

В настоящее время в обеих странах и на территории Нагорного Карабаха действует военное положение. Власти Армении объявили о мобилизации офицеров, прапорщиков и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет. По решению правительство Азербайджана, в стране также введена частичная мобилизация и приостановлено гражданское авиасообщение со всеми странами, кроме Турции.

Напряженность между двумя соседними странами сохраняется с 12 июля, когда подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций в Товузском районе азербайджано-армянской государственной границы.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в 1988 году. На сегодняшний день, согласно ООН, Арменией оккупированы Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана.