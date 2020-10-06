Комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО на 9-й сессии в 2014 году внес традиционное турецкое искусство живописи на воде – Эбру в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Любопытно, что решение о включении Эбру в список ЮНЕСКО было принято единогласно всеми членами комитета, очарованными и восхищенными этим древним искусством.

На сегодняшний день Турция обладает 12 феноменами, которые вошли в список охраняемых объектов Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Помимо Эбру, в перечень феноменов вошли: историческая часть Стамбула, танцы крутящихся дервишей Сема, театр теней Карагёз, искусство сказителей–меддахови даже турецкий кофе.

Уникальность Эбру

Каждое искусство, вошедшее в список ЮНЕСКО, по-своему прекрасно, однако Эбру по ряду причин уникально.

Во-первых, древнейшая картина Эбру была создана предположительно в XI веке, а качество ее изображения дает возможность сделать выводы, что техника марморирования к этому времени уже была достаточно усовершенствована и находилась на высоком уровне. Это свидетельствует о его более раннем развитии, нежели предполагалось.

Во-вторых, каждый узор Эбру уникален, как отпечаток пальца. Невозможно создать две идентичные картины. Каждое изображение всегда будет отличаться друг от друга, поскольку вода, на которой рисуется картина, является субстанцией жидкой и непостоянной.

В-третьих, искусство Эбру имеет огромный психотерапевтический эффект. Оно гармонизирует, успокаивает, позволяет раскрыться творческому потенциалу, а также дает возможность для самовыражения. Работа в этой нетрадиционной художественной технике завораживает, увлекает и мысленно погружает в собственные ощущения.

Что такое Эбру и в чем состоит процесс

Эбру – традиционная турецкая техника изобразительного искусства, представляющая собой рисование несмешивающимися красками на поверхности густой воды с последующим переносом на бумагу.

Происхождение слова Эбру имеет несколько вариантов. Одни источники утверждают, что Эбру произошло от персидского слова ebri, что в переводе с фарси означает «облако». Другие источники говорят, что слово произошло все-таки от арабского ab-ru, что значит «вода для лица».

В традиционном Эбру принято использовать натуральные компоненты и материалы. Для приготовления красок применяются натуральные пигменты: мышьяк, синька, сажа, лахор, карбонат свинца, оксид железа, которые смешиваются с водой, после чего к ним добавляется небольшое количество желчи крупного рогатого скота. Густая вода в Эбру используется как холст. Для этого в воду добавляется загуститель – экстракт растения гевен (лат. Astralagus). Соблюдая правильные пропорции в приготовлении воды и раствора, при рисовании возможно получить желаемый результат.

Кисти, которыми краска наносится на поверхность воды, делаются из стебля розы и конского волоса. Подобные материалы выбраны неслучайно, поскольку конский волос обладает необходимой жесткостью, из-за чего краска распределяется так, как задумал мастер. Рукоять кисти изготавливается из стебля розы, благодаря чему при постоянном взаимодействии с водой она не деформируется.

Для загустевшего раствора используют лотки разных размеров, в зависимости от того, на что будет перенесен отпечаток созданного узора. Это в большинстве случаев бумага, но может быть и любая гигроскопичная ткань, дерево, керамика, и даже кожа.

Если краска для создания фона на поверхности лотка распределяется с помощью кисти, то детальные узоры задуманной формы выполняются при помощи шильев разных диаметров. В работе также используют гребни в таких техниках, как Эбру гребнем и Шаль Эбру.

После «написания» картины Эбру переносится на бумагу или другие материалы. Законы ислама запрещают изображать живых существ, поэтому философия и техника традиционного Эбру основана именно на этом принципе. Существуют следующие техники традиционного Эбру:

- Battal ebru (Батал Эбру) - Gelgit ebru (Гельгит Эбру)

- Bulbul yuvasi ebru (Гнездо соловья)

- Hatip Ebru (Хатип Эбру)

- Şal ebru (Шаль Эбру)

- Ebru Çiçekli (Цветочное Эбру)

- Taraklı Ebru (Эбру гребнем)

- Yazılı Ebrusu (Эбру с каллиграфией)

Еще две техники зародились сравнительно недавно, но уже успели завоевать любовь и популярность у мастеров Эбру:

- Kaplangözü Ebrusu (Тигровый глаз)

- Dalgalı Ebru (Эбру волны)

Зарождение Эбру

Существует несколько версий того, где же зародилось это прекрасное искусство, однако известно, что именно в эпоху Османской империи Эбру получило свое развитие. Его мастерам удалось «вживить» Эбру в свой культурный код, сохранив его до наших дней.

На сегодняшний момент Эбру считается традиционным турецким искусством и очень трепетно оберегается, поскольку еще совсем недавно существовала угроза его исчезновения.

Ранее все тонкости искусства марморирования передавались устно от мастера к ученику, который становился его преемником. Наблюдая за работой своего учителя, внимательно слушая и созерцая, а также оттачивая и отрабатывая технику создания Эбру, ученик обучался этому искусству, бережно храня секреты соблюдения пропорций и изготовления красок. При наличии ответственного подхода и полной самоотдачи ученик мог заслужить звание мастера.

Со времен Османской империи мраморная бумага использовалась как основа для государственных документов, а также официальной переписки. Делалось это с целью предотвращения попытки фальсификации ценных бумаг, а также по эстетическим соображениям. На этом принципе основана сегодняшняя логика сложных узоров на чеках, облигациях и банкнотах. Узорами Эбру также декорировались векселя, книжные переплеты и развороты Корана.

Самый старый из ныне существующих образцов Эбру, который датируется 1539 годом, сейчас находится в музее Топкапы, где его может увидеть каждый желающий.

Эбру-терапия

Терапевтический потенциал Эбру был обнаружен достаточно давно. Так, во времена сельджуков были созданы больницы для людей с психическими и психологическими расстройствами, где Эбру использовалось в качестве терапии.

Мастер Эбру Назан Фырат в своем интервью местному изданию Elaziğ одноименной провинции рассказала, где в Турции используют Эбру в качестве арт-терапии. По словам мастера Назан, все чаще курсы открывают в домах престарелых. Также это актуально в тюрьмах, общественных центрах, центрах коррекции психического здоровья.

По мнению Фырат, подобные методы лечения, направленные на успокоение сердца, ума и души, имеют много преимуществ. Даже в древние времена человек понимал, что искусство марморирования обращается к душе, что те, кто практикует его, добиваются прогресса в изучении сущности человека и укреплении его духовности. Это может быть ценным инструментом для людей, ищущих духовного просветления, а также помощником для людей с депрессией или психическими заболеваниями.

Как только Эбру стало набирать популярность в России, педагоги, психологи, реабилитологи, познакомившиеся с этой техникой, сразу же оценили огромные психотерапевтические возможности марморирования. Искусство Эбру стало востребовано в детских садах и развивающих центрах как нетрадиционная техника изобразительного искусства, направленная на развитие у детей воображения, самостоятельности, инициативы, на формирование индивидуальности ребенка, повышение самооценки, а также развитие творческого потенциала.

Поскольку замысел ребенка шире и богаче его изобразительных возможностей, а развитие представлений опережает развитие изобразительных умений и навыков, применение нетрадиционных техник рисования в изобразительном искусстве целесообразно и важно для всестороннего развития детей дошкольного возраста.

С точки зрения арт-терапии и реабилитации, Эбру также применяется психологами и реабилитологами для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с гиперактивными детьми. В процессе занятий Эбру родители отмечали более спокойное и гармоничное состояние у детей, что приводило к положительной динамике изменения отношений внутри семей.

Нам удалось побеседовать с Александрой Лоц – мастером Эбру из Санкт-Петербурга, которая одна из немногих в России имеет опыт работы с особенными детьми.

Александра рассказала, как занятия Эбру положительно влияют на детей с ограниченными возможностями здоровья: «Родители отмечают очень высокие результаты занятий Эбру и видят изменения в детях. Ребята, в том числе особенные, через изучение техники эбру изучают себя. У них появляется более ясное представление о себе. И если они занимаются продолжительное время, изучение, исследование мира, себя, себя в этом мире переходит в принятие. А это прекрасно, когда ты себе нравишься. Ты расслабляешься, в теле остается меньше напряжения. Развитие координации, мелкой моторики, речевого аппарата в эбру проходит мягко, даже если мы не уделяем этому специально внимание».

Мастер Эбру Александразанимается также подготовкой преподавателей Эбру, проводя для них курсы повышения квалификации. В своем курсе мастер также делится информацией о методике преподавания Эбру, рассказывает о работе с особенными детьми и инклюзивных возможностях.

Эбру в России

Наибольшей популярностью в России пользуется прикладное Эбру – изготовление шелковых платков, декорирование одежды, обуви, сумок, новогодних игрушек, создание открыток и оберточной бумаги. Однако есть среди российских художников настоящие Эбру-мастера с достаточно высоким уровнем, которые не только владеют техникой традиционного Эбру, но и самостоятельно готовят краски из натуральных пигментов. Умение самостоятельно приготовить «работающие» на воде краски – задача не из легких, требующая опыта, знаний, а также практики.

Благодаря любви российских мастеров к традиционному турецкому искусству Эбру, появилась уникальная в своем роде Общероссийская общественная организация «Творческий союз мастеров Эбру России», которая объединила мастеров-художников по всей России – от Москвы до Петропавловска-Камчатского, от Санкт-Петербурга до Иркутска.

Общероссийская организация была основана с целью объединения творческих деятелей, создающих свои произведения в технике Эбру, а также для формирования единого реестра мастеров Эбру России.

«Творческий союз мастеров Эбру России» преследует важную цель – продвижение высоких профессиональных стандартов техники Эбру, а также формирование творческой среды и повышение имиджа техники Эбру в регионах.

Среди мастеров творческого союза есть настоящие профессионалы своего дела, несущие традиционное турецкое искусство в массы, влюбившиеся в него с первой упавшей на водную гладь каплей.

Эбру подходит и как терапия для тех, кто в ней нуждается, и в качестве возможности пуститься в размышления о своем внутреннем и духовном мире.

Эбру учит концентрации и смирению, а для практикующего религиозного человека открывается дополнительная возможность усмирения своего эго. Например, Эбру-мастера суфии не подписывали свои работы, потому что одним из самых важных пунктов суфийского учения было воспитание скромности.

Искусство марморирования объединяет людей разных возрастов, разных профессий, конфессий и идеологий. Эбру объединяет города и страны и является незримым мостом между Турцией и Россией, связывая их общей любовью к этому поистине уникальному искусству.