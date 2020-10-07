Российскому президенту исполнилось 68 лет. Дата не круглая, но на таком серьезном посту, как президент одной из сильнейших стран мира, каждый год, как говорится, на счету. Владимир Владимирович пришел во власть, когда Россия (СССР) из сверхдержавы фактически превратилась в региональную. СНГ потихоньку отползал от центра, а сама Российская Федерация стояла на грани распада. Главным, безусловно, достижением Путина на посту стало сохранение стабильности внутри страны, централизация. Почти десять лет ушло на борьбу по сохранению Чечни в составе единого государства. Успешная операция в Чечне отбила желание и у других субъектов бежать с тонущего корабля. После того, как Владимир Путин навел порядок «дома», он принялся возвращать утерянные позиции страны на внешнем контуре. В отличие от его предшественника Бориса Ельцина и бывшего министра иностранных дел Андрея Козырева, готовых на любые компромиссы с США ради продвижения демократии в России, новый хозяин Кремля четко обозначил основной принцип своей внешней политики. На первом месте — национальные интересы, а уже потом — партнерство. В первые годы правления Путин старался дружить с западными лидерами. Лучшим другом президента РФ на начальном этапе стал британский премьер Тони Блэр. К слову, свой первый зарубежный визит, не считая братскую Беларусь, молодой президент совершил именно в Лондон. Тепло и дружественно складывались отношения и с геополитическим противником Джорджем Бушем-младшим, который «посмотрел ему в глаза и увидел душу». Не говоря уже о Франции, Италии и Германии. Однако не прошло и трех лет, как Путин понял, что интересы США и России заранее несовместимы. Первым звоночком стал Ирак. Бомбежки Багдада в 2003 г. в Кремле были восприняты как акт агрессии Вашингтона. В последующие годы угроза подобралась к границам самой России. Полыхнули Грузия, Украина и Киргизия. Хотя до вступления первых двух в НАТО и ЕС далеко, но Киев и Тбилиси уже давно вышли из списка друзей Кремля. Именно эти внешние угрозы заставили Владимира Путина укреплять армию. Сегодня же на день рождение президенту минобороны России осуществило пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», аналогов которой нет ни у кого в мире. При Путине Россия стала подлинно великой державой. Вот некоторые признаки, указывающие на статус великодержавности. Сегодня почти нет ни одного конфликта, где бы в том или ином качестве Москва не присутствовала. Сирия, Ливия, Афганистан, Венесуэла, Иран, Карабах, Украина, Грузия и так далее. Путину удалось остановить продвижение НАТО и ЕС на пространстве СНГ. После Прибалтики, которая вошла в эти структуры в «минуты слабости», ни одна из постсоветских стран не может присоединиться к евроатлантические структурам. Скорее наоборот, Молдавия и Узбекистан изъявили желание войти в ЕАЭС. При Путине Москва вернулась в Африку, и прошедший в прошлом году Сочи саммит «Россия-Африка» — наглядное тому подтверждение. Энергетическое лидерство России в мире не растеряно, а приумножается. Вместе с Турцией «Газпром» построил «Турецкий поток», а с Германией реализован «Северный поток-1», и подходит к завершению, правда не без помех, «Северный поток-2». Достроен газопровод «Сила Сибири» в Китай, что позволяет РФ диверсифицировать свои поставки.

Раз уж мы вспомнили про Турцию, то уместно вспомнить, когда последний раз Москва продавала натовской стране системы ПВО С-400. Этот проект вкупе с «Турецким потоком» и АЭС «Аккую» создают такую прочную основу для российско-турецкого партнерство, что Белому дому и ЦРУ придется изрядно попотеть, чтобы его разрушить. Отмечая важность восстановления мощи России при Путине, следует также отметить, что он, несмотря на конфликты моменты, смог предотвратить открытую войну с НАТО. Наглядный пример — инцидент с «Су-24» в ноябре 2015-го, не переросший в 14-ую русско-турецкую войну.

Главный лозунгом Владимира Путина во внешней политике все эти 20 лет оставалась «многополярность». В Мюнхенской речи 2007-го он впервые открыто заявил о недопустимости однополярной модели. С тех пор Москва приложила максимум усилий для деградации этой системы. Вместе с Китаем, Индией, Бразилией и ЮАР была создана БРИКС, вместе с КНР и Центральной Азией — ШОС, а на просторах СНГ появились ОДКБ и ЕАЭС. Сегодня, когда США вынуждены уходить из Ирака и Афганистана, ругаются с Европой и обвиняют Кремль во вмешательстве во внутренние дела, вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что США остаются “главным центром силы в мире”. И заслуга в этом во многом Владимира Владимировича.