Если открыть карту Турции, то несложно заметить, что самый крупный водоем находится на востоке страны. Это озеро Ван, на берегу которого раскинулся одноименный город, существующий здесь без малого 3 тысячи лет.

Это местность, где редко появляются иностранные туристы, но мне хочется рассказывать именно о такой Турции – с богатой культурно-исторической составляющей, где есть чем удивить самых бывалых путешественников.

Озеро Ван является уникальным. Помимо того, что оно самое крупное в Турции, это еще и самое большое содовое озеро в мире, а также четвертое по величине непересыхающее бессточное озеро. Вода в озере сильно соленая и плотная, как в Мертвом море. Говорят, в ней хорошо отстирывается одежда.

С чего начать день в Ване?

Утро каждого человека начинается с завтрака. И если при словосочетании «турецкий завтрак» в вашем воображении возникает стол, заставленный множеством тарелочек с разными яствами, то ванский завтрак – это все то же самое, умноженное на два, а то и на три.

По всей Турции есть рестораны, позиционирующие себя как подающие именно ванский завтрак. Но где еще пробовать самый аутентичный, как не в самом Ване? Здесь множество кафешек, предлагающих ванский завтрак на любой вкус и кошелек, и есть даже небольшая завтрачная улица. Открываются они начиная с 6 утра и подают завтрак вплоть до 5 часов вечера. Сами жители Вана в выходной день могут запросто заказать себе завтрак, например в час дня.

Оливки и варенье, жареная картошка и закрученные в трубочку пирожки, мед, орехи, колбасы, овощи, яичница на любой вкус и разные виды сыров, обязательно включая весьма ароматный ванский сыр с травами, – вот лишь малая часть того, что окажется у вас на столе.

Потратив пару часов на завтрак, можно смело отправляться в путь.

Ванская крепость

Восток Турции – это местность, где зарождалась цивилизация на нашей планете и процветали величайшие державы древности, такие как Ассирия, Месопотамия, Урарту.

В далеком IX веке до нашей эры на берегу озера Ван располагался процветающий город Тушпа – столица древнего государства Урарту, предшественник современного города Ван. А на высокой скале над городом возвышалась крепость – первая из известных резиденций царей Урарту. Построенная в эпоху Урарту, на протяжении веков крепость на ванской скале достраивалась и перестраивалась разными народами, вплоть до Османской Империи.

Внутри скалы высечены многочисленные помещения, назначение которых не всегда понятно; некоторые из них считаются царскими покоями. С внешней стороны сохранились стены и ворота. С обратной стороны скалы расположены гробницы урартских царей и на самой скале в разных местах высечены их летописи.

Одна из важнейших надписей на ванской крепости – летопись царя Сардури II, была найдена в 1916 году в ходе экспедиции Русского археологического общества под руководством ученых И. А. Орбели и Н. Я. Марра.

Во времена османов в крепости были достроены мощные стены с бойницами, мечеть, школа и казармы, а царские гробницы в нижних пещерах использовались в качестве тюрьмы.

В последний раз крепость использовалась по назначению в боевых действиях во время Первой мировой войны. Тогда же она получила серьезные повреждения в результате пушечного обстрела.

Если смотреть на крепость со стороны, то зачастую остается непонятным, где заканчивается скала и начинается творение рук человека – все сливается воедино. Из крепости открывается красивый вид на озеро Ван. А проследить сложную историю этой земли и разобраться в том, какие великие цивилизации успели сменить в этом районе друг друга, а также насладиться уникальной археологической коллекцией можно в расположенном неподалеку от крепости музее.

Крепость Чавуштепе

В получасе езды от Вана есть еще одна древняя крепость времен государства Урарту. Она не столь поражает воображение, как Ванская, но точно понравится любителям глубокой древности. Здесь мало что сохранилось в целости.

Когда крепость потеряла свое стратегическое значение, она была заброшена и медленно разрушалась 2800 лет. Угадываются лишь контуры стен дворца, мастерских и клинописный текст на стене об основании храма.

Перед поездкой в Чавуштепе стоит посмотреть на макет крепости, расположенный в музее, чтобы воображение могло дорисовывать недостающие части.

Крепость Хошап

Самая впечатляющая крепость данного региона – крепость Хошап. Ее видно издалека, и даже издалека она поражает масштабами и размахом.

Первые фортификационные сооружения на этой скале построили еще во времена Урарту. А после здесь приложили руку и все великие – Македонский, Римская Империя, Византия и Османская Империя, постоянно что-то достраивая в зависимости от собственных потребностей.

Последний раз крепость достраивалась в 1643 году, когда эмир Махмуди Сулейман велел возвести здесь цитадель для охраны торгового пути из Вана в Персию.

По легенде, архитектору, который проектировал Хошап, отрубили руки, чтобы он не смог построить ничего более красивого.

На территории крепости Хошап сохранились руины тюрьмы, гарема, казарм, мечети, хамама, часть дворца самого Махмуда, в котором сейчас по официальной версии происходят раскопки.

Удастся ли вам попасть внутрь крепости, как и многое на Востоке, зависит исключительно от воли Аллаха и вашей удачи. Ключи от внушительных входных железных ворот хранятся у жителей расположенной у подножья деревушки со звучным названием Гюзельсу (Прекрасная вода). Туристы здесь редкость, и если вам удастся привлечь внимание своим прибытием, то вас облепят любопытные дети, предлагающие купить все подряд, и они же принесут ключи.

Церковь Святого Креста на острове Ахтамар

«Ах, Тамара!», – крикнул влюбленный юноша и утонул в водах озера Ван, так и не увидев в ночи светильника, который должна была держать его возлюбленная.

Грустная легенда повествует о любви княжеской дочки к простолюдину. Есть еще вариант, что дочка священника влюбилась в пастуха. Как бы там ни было, отец девушки был против их романа и разбил светильник, которым она каждую ночь указывала путь своему избраннику.

Легенда не имеет под собой никаких документальных подтверждений, но верно одно – на острове Ахтамар находились царская резиденция и крупный монастырь. От всего этого великолепия до нас дошла лишь одна церковь X века. Но она определенно стоит того, чтобы прилететь в Ван даже ради нее одной.

Стены древней церкви Святого Креста построены из обтесанных туфовых камней и богато украшены барельефами, на которых изображены различные библейские сюжеты и обычные житейские сцены – придворная жизнь, охота, люди и животные. Внутри храма сохранились фрески.

В 1915 году церковь была заброшена и простояла так почти сто лет, пока в 2005 году власти Турции не выделили впечатляющую сумму денег (около двух миллионов долларов) на ее восстановление.

Сейчас церковь функционирует как музей, но начиная с 2010 года в ней периодически проводятся службы.

Церковь Святого Варфоломея

Под безупречно синим небом над живописными долинами возвышается церковь Святого Варфоломея, похожая скорее на античный храм времен Римской Империи, чем на христианскую церковь. И только многочисленные кресты, вырубленные на стенах внутри, ярко свидетельствуют о ее истинном назначении и эпохе постройки.

Считается, что именно здесь был похоронен апостол Варфоломей. Легенда гласит, что он исцелил от проказы царя Санатрука, а тот в благодарность за избавление от тяжкого недуга приказал построить на месте упокоения апостола небольшую церковь.

Первая церковь была построена на этом месте в IV веке, но тот храм, что мы можем увидеть сейчас, это более поздняя постройка – XIII век. Он возведен на месте старого. К сожалению, и от этого храма сохранилось не так уж много – внешние стены с барельефом над входом и кое-какие внутренние стены и колонны, испещренные крестами, так как считалось, что каждый паломник должен был вырезать на стенах храма крест.

Храм сильно пострадал от землетрясения в середине прошлого столетия. А никакие реставрационные работы здесь не проводились, так как до 2009 года эта территория относилась к воинской части и проход сюда обычным смертным был заказан.

Ванадокия

Называемая так по аналогии с Каппадокией, Ванадокия находится в паре часов езды от Вана, у самой границы с Ираном. Местные жители называют эти природные сооружения «камины фей у села Явузлар».

Каменные столбы причудливых форм образовались здесь в незапамятные времена в результате извержения вулканов, движения тектонических плит и последующей многовековой работы дождей и ветров.

Столь фантастический пейзаж невольно заставляет задуматься о неких сказочных существах, населяющих эти скалы. Вырубленные же кое-где в скалах ходы только подтверждают это предположение. А воображение бодро подкидывает ассоциации – вот эта скала похожа на гигантский гриб, а та – на лежащего верблюда.

Куда же без котиков

И еще одной важной достопримечательностью города Ван считается особая порода кошек – турецкий ван. Эти кошки признаны национальным достоянием и вывоз их из страны запрещен.

Генетические исследования показывают, что это одна из самых древних пород домашних кошек в мире. При этом ванская кошка была признана отдельной породой не так уж давно – всего 50 лет назад.

Стандартом породы, с точки зрения многочисленных ассоциаций, считается крупная белая кошка с рыжими пятнами на голове и рыжим хвостом. Глаза у нее могут быть янтарные или голубые. Кошки этой породы не боятся воды.

Сами же турки называют ванскими белоснежных кошек с глазами разного цвета – один янтарный, другой голубой. И ценят именно их. Хотя мировым сообществом ваны-альбиносы пока никак не признаны.

Ванские кошки наверняка встретятся вам во время путешествия по региону, но целенаправленно посмотреть на них, а также покормить и погладить можно в Доме кошки или в исследовательском центре ванских кошек при Ванском университете.