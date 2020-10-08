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Ван – скрытая жемчужина Турции
Турция, которую Вы не видели, – величественные крепости, древние церкви, самое большое озеро и разноглазые котики
Ван – скрытая жемчужина Турции
Церковь Святого Креста / Фото автора / Others
Юстасия БулгаковаЮстасия Булгакова
8 октября 2020 г.

Если открыть карту Турции, то несложно заметить, что самый крупный водоем находится на востоке страны. Это озеро Ван, на берегу которого раскинулся одноименный город, существующий здесь без малого 3 тысячи лет.

Это местность, где редко появляются иностранные туристы, но мне хочется рассказывать именно о такой Турции – с богатой культурно-исторической составляющей, где есть чем удивить самых бывалых путешественников.

Озеро Ван является уникальным. Помимо того, что оно самое крупное в Турции, это еще и самое большое содовое озеро в мире, а также четвертое по величине непересыхающее бессточное озеро. Вода в озере сильно соленая и плотная, как в Мертвом море. Говорят, в ней хорошо отстирывается одежда.

С чего начать день в Ване?

Утро каждого человека начинается с завтрака. И если при словосочетании «турецкий завтрак» в вашем воображении возникает стол, заставленный множеством тарелочек с разными яствами, то ванский завтрак – это все то же самое, умноженное на два, а то и на три.

По всей Турции есть рестораны, позиционирующие себя как подающие именно ванский завтрак. Но где еще пробовать самый аутентичный, как не в самом Ване? Здесь множество кафешек, предлагающих ванский завтрак на любой вкус и кошелек, и есть даже небольшая завтрачная улица. Открываются они начиная с 6 утра и подают завтрак вплоть до 5 часов вечера. Сами жители Вана в выходной день могут запросто заказать себе завтрак, например в час дня.

Оливки и варенье, жареная картошка и закрученные в трубочку пирожки, мед, орехи, колбасы, овощи, яичница на любой вкус и разные виды сыров, обязательно включая весьма ароматный ванский сыр с травами, – вот лишь малая часть того, что окажется у вас на столе.

Потратив пару часов на завтрак, можно смело отправляться в путь.

Ванская крепость

Восток Турции – это местность, где зарождалась цивилизация на нашей планете и процветали величайшие державы древности, такие как Ассирия, Месопотамия, Урарту.

В далеком IX веке до нашей эры на берегу озера Ван располагался процветающий город Тушпа – столица древнего государства Урарту, предшественник современного города Ван. А на высокой скале над городом возвышалась крепость – первая из известных резиденций царей Урарту. Построенная в эпоху Урарту, на протяжении веков крепость на ванской скале достраивалась и перестраивалась разными народами, вплоть до Османской Империи.

Внутри скалы высечены многочисленные помещения, назначение которых не всегда понятно; некоторые из них считаются царскими покоями. С внешней стороны сохранились стены и ворота. С обратной стороны скалы расположены гробницы урартских царей и на самой скале в разных местах высечены их летописи.

Одна из важнейших надписей на ванской крепости – летопись царя Сардури II, была найдена в 1916 году в ходе экспедиции Русского археологического общества под руководством ученых И. А. Орбели и Н. Я. Марра.

Во времена османов в крепости были достроены мощные стены с бойницами, мечеть, школа и казармы, а царские гробницы в нижних пещерах использовались в качестве тюрьмы.

В последний раз крепость использовалась по назначению в боевых действиях во время Первой мировой войны. Тогда же она получила серьезные повреждения в результате пушечного обстрела.

Если смотреть на крепость со стороны, то зачастую остается непонятным, где заканчивается скала и начинается творение рук человека – все сливается воедино. Из крепости открывается красивый вид на озеро Ван. А проследить сложную историю этой земли и разобраться в том, какие великие цивилизации успели сменить в этом районе друг друга, а также насладиться уникальной археологической коллекцией можно в расположенном неподалеку от крепости музее.

Крепость Чавуштепе

В получасе езды от Вана есть еще одна древняя крепость времен государства Урарту. Она не столь поражает воображение, как Ванская, но точно понравится любителям глубокой древности. Здесь мало что сохранилось в целости.

Когда крепость потеряла свое стратегическое значение, она была заброшена и медленно разрушалась 2800 лет. Угадываются лишь контуры стен дворца, мастерских и клинописный текст на стене об основании храма.

Перед поездкой в Чавуштепе стоит посмотреть на макет крепости, расположенный в музее, чтобы воображение могло дорисовывать недостающие части.

Крепость Хошап

Самая впечатляющая крепость данного региона – крепость Хошап. Ее видно издалека, и даже издалека она поражает масштабами и размахом.

Первые фортификационные сооружения на этой скале построили еще во времена Урарту. А после здесь приложили руку и все великие – Македонский, Римская Империя, Византия и Османская Империя, постоянно что-то достраивая в зависимости от собственных потребностей.

Последний раз крепость достраивалась в 1643 году, когда эмир Махмуди Сулейман велел возвести здесь цитадель для охраны торгового пути из Вана в Персию.

По легенде, архитектору, который проектировал Хошап, отрубили руки, чтобы он не смог построить ничего более красивого.

На территории крепости Хошап сохранились руины тюрьмы, гарема, казарм, мечети, хамама, часть дворца самого Махмуда, в котором сейчас по официальной версии происходят раскопки.

Удастся ли вам попасть внутрь крепости, как и многое на Востоке, зависит исключительно от воли Аллаха и вашей удачи. Ключи от внушительных входных железных ворот хранятся у жителей расположенной у подножья деревушки со звучным названием Гюзельсу (Прекрасная вода). Туристы здесь редкость, и если вам удастся привлечь внимание своим прибытием, то вас облепят любопытные дети, предлагающие купить все подряд, и они же принесут ключи.

Церковь Святого Креста на острове Ахтамар

«Ах, Тамара!», – крикнул влюбленный юноша и утонул в водах озера Ван, так и не увидев в ночи светильника, который должна была держать его возлюбленная.

Грустная легенда повествует о любви княжеской дочки к простолюдину. Есть еще вариант, что дочка священника влюбилась в пастуха. Как бы там ни было, отец девушки был против их романа и разбил светильник, которым она каждую ночь указывала путь своему избраннику.

Легенда не имеет под собой никаких документальных подтверждений, но верно одно – на острове Ахтамар находились царская резиденция и крупный монастырь. От всего этого великолепия до нас дошла лишь одна церковь X века. Но она определенно стоит того, чтобы прилететь в Ван даже ради нее одной.

Стены древней церкви Святого Креста построены из обтесанных туфовых камней и богато украшены барельефами, на которых изображены различные библейские сюжеты и обычные житейские сцены – придворная жизнь, охота, люди и животные. Внутри храма сохранились фрески.

В 1915 году церковь была заброшена и простояла так почти сто лет, пока в 2005 году власти Турции не выделили впечатляющую сумму денег (около двух миллионов долларов) на ее восстановление.

Сейчас церковь функционирует как музей, но начиная с 2010 года в ней периодически проводятся службы.

Церковь Святого Варфоломея

Под безупречно синим небом над живописными долинами возвышается церковь Святого Варфоломея, похожая скорее на античный храм времен Римской Империи, чем на христианскую церковь. И только многочисленные кресты, вырубленные на стенах внутри, ярко свидетельствуют о ее истинном назначении и эпохе постройки.

Считается, что именно здесь был похоронен апостол Варфоломей. Легенда гласит, что он исцелил от проказы царя Санатрука, а тот в благодарность за избавление от тяжкого недуга приказал построить на месте упокоения апостола небольшую церковь.

Первая церковь была построена на этом месте в IV веке, но тот храм, что мы можем увидеть сейчас, это более поздняя постройка – XIII век. Он возведен на месте старого. К сожалению, и от этого храма сохранилось не так уж много – внешние стены с барельефом над входом и кое-какие внутренние стены и колонны, испещренные крестами, так как считалось, что каждый паломник должен был вырезать на стенах храма крест.

Храм сильно пострадал от землетрясения в середине прошлого столетия. А никакие реставрационные работы здесь не проводились, так как до 2009 года эта территория относилась к воинской части и проход сюда обычным смертным был заказан.

Ванадокия

Называемая так по аналогии с Каппадокией, Ванадокия находится в паре часов езды от Вана, у самой границы с Ираном. Местные жители называют эти природные сооружения «камины фей у села Явузлар».

Каменные столбы причудливых форм образовались здесь в незапамятные времена в результате извержения вулканов, движения тектонических плит и последующей многовековой работы дождей и ветров.

Столь фантастический пейзаж невольно заставляет задуматься о неких сказочных существах, населяющих эти скалы. Вырубленные же кое-где в скалах ходы только подтверждают это предположение. А воображение бодро подкидывает ассоциации – вот эта скала похожа на гигантский гриб, а та – на лежащего верблюда.

Куда же без котиков

И еще одной важной достопримечательностью города Ван считается особая порода кошек – турецкий ван. Эти кошки признаны национальным достоянием и вывоз их из страны запрещен.

Генетические исследования показывают, что это одна из самых древних пород домашних кошек в мире. При этом ванская кошка была признана отдельной породой не так уж давно – всего 50 лет назад.

Стандартом породы, с точки зрения многочисленных ассоциаций, считается крупная белая кошка с рыжими пятнами на голове и рыжим хвостом. Глаза у нее могут быть янтарные или голубые. Кошки этой породы не боятся воды.

Сами же турки называют ванскими белоснежных кошек с глазами разного цвета – один янтарный, другой голубой. И ценят именно их. Хотя мировым сообществом ваны-альбиносы пока никак не признаны.

Ванские кошки наверняка встретятся вам во время путешествия по региону, но целенаправленно посмотреть на них, а также покормить и погладить можно в Доме кошки или в исследовательском центре ванских кошек при Ванском университете.

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