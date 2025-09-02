Дания и Гренландия в среду официально извинились за свою роль в историческом плохом обращении с коренными гренландскими девочками и женщинами, включая принудительную контрацепцию, случаи которой датируются 1960-ми годами.
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал эту проблему «темной главой в нашей истории». Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что хотя прошлое нельзя изменить, «мы можем взять на себя ответственность».
Почти 150 женщин-эскимосок в прошлом году подали иск против Дании и потребовали компенсации от Министерства здравоохранения, утверждая, что датские медицинские власти нарушили их права человека, установив им внутриматочные противозачаточные спирали (ВМС) без согласия.
Датские власти в прошлом году сообщили, что до 4500 женщин и девочек — по сообщениям, половина фертильных женщин Гренландии того времени — получили ВМС в период с 1960-х до середины 1970-х годов. Предполагаемой целью было ограничение роста населения Гренландии путем предотвращения беременностей.
Некоторые женщины, включая многих, кто был подростками в то время, заявили, что им не сообщили подробности о процедуре или они не давали согласия.
«Мы не можем изменить то, что произошло. Но мы можем взять на себя ответственность, — сказала Фредериксен в заявлении. — Поэтому я хочу сказать от имени Дании: Извините».
Фредериксен отметила, что ее извинения также включают систематическую дискриминацию Дании и другие неудачи в отношении гренландцев «потому что они были гренландцами». Она признала, что принудительная контрацепция привела к физическому и психологическому вреду.
Нильсен сказал, что правительство Гренландии признало свою ответственность в случаях принудительной контрацепции и планирует выплатить компенсации жертвам. «Слишком много женщин пострадали таким образом, что это оставило глубокие отпечатки на жизни, семьях и сообществах, — написал он в социальных сетях. — Я сопереживаю женщинам и их близким. И разделяю их горе и гнев».
Мадс Праммин, адвокат, представляющий женщин, приветствовал извинения, но сказал, что дело далеко от завершения. «Сегодня они решили принести извинения, извиниться официально. И это большое дело, я думаю, — сказал он. — Но они еще ничего не сказали о судебном иске, и потенциально они не согласятся с иском».