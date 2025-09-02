Дания и Гренландия в среду официально извинились за свою роль в историческом плохом обращении с коренными гренландскими девочками и женщинами, включая принудительную контрацепцию, случаи которой датируются 1960-ми годами.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал эту проблему «темной главой в нашей истории». Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что хотя прошлое нельзя изменить, «мы можем взять на себя ответственность».

Почти 150 женщин-эскимосок в прошлом году подали иск против Дании и потребовали компенсации от Министерства здравоохранения, утверждая, что датские медицинские власти нарушили их права человека, установив им внутриматочные противозачаточные спирали (ВМС) без согласия.

Датские власти в прошлом году сообщили, что до 4500 женщин и девочек — по сообщениям, половина фертильных женщин Гренландии того времени — получили ВМС в период с 1960-х до середины 1970-х годов. Предполагаемой целью было ограничение роста населения Гренландии путем предотвращения беременностей.

Некоторые женщины, включая многих, кто был подростками в то время, заявили, что им не сообщили подробности о процедуре или они не давали согласия.