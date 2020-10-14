Знаменитый футболист британского клуба «Арсенал», в прошлом игрок сборной ФРГ, Месут Озиль выразил поддержку усилиям Азербайджана по деоккупации исторических земель.

В Twitter он процитировал знаменитое изречение основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка: «Боль Азербайджана – это наша боль, радость – наша радость», и добавил: «Одна нация – два государства!»

«Весь мир должен осознать и принять, что, согласно международному праву, Нагорный Карабах является находящейся под оккупацией составной частью Азербайджана. В марте 2008 года Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию в поддержку территориальной целостности Азербайджана и с призывом к выводу армянских сил с оккупированных территорий. Данная резолюция актуальна и сегодня и должна быть признана всеми членами международного сообщества», – написал Озиль.

Немецкий футболист турецкого происхождения заявил также о необходимости обеспечения прочного и справедливого мира в регионе.

«Вооруженные столкновения в Карабахском регионе Азербайджана вызывают серьезную обеспокоенность. Я разделаю мнение ООН и многих государств о том, что бои угрожают миру и безопасности. Давайте поддержим мир и будем действовать во имя справедливого будущего без какого-либо насилия. Жертвы с обеих сторон – это потери для всех», – подчеркнул Озиль.

У спортсмена более 25 миллионов подписчиков в Twitter.

В 2019 году на своих страницах в социальных сетях Озиль также осудил притеснения уйгуров в Китае и обвинил мировое мусульманское сообщество в равнодушии к этой острой проблеме.

Несмотря на перемирие, ситуация на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта остается напряженной. Как сообщают в Баку, армянские военные небольшими группами пытались проникнуть в тыл азербайджанской армии.

За минувшие сутки на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях фронта армянская армия, в частности 5-й мотострелковый полк, понесла серьезные потери в живой силе и технике. В числе прочих ликвидирована группа добровольцев, направлявшихся от города Сисиан в Армении на оккупированные земли Азербайджана. Выведены из строя три системы залпового огня «Град», один зенитно-ракетный комплекс Tor-M2KM, одна установка «Шилка», три пушки «Геоцинт-Б» и т. д.

«Армянские военные в Нагорном Карабахе массово дезертируют. Азербайджанская армия сохраняет превосходство по всем направлениям фронта», – заявляют в Баку.

Также ВС Азербайджана в ночь на 14 октября, добавляют в Минобороны, уничтожили оперативно-тактические ракетные комплексы армянской армии. Баллистические ракеты, размещенные противником в приграничной с оккупированным Кельбаджарским районом зоне, были нацелены на города Гянджа, Мингечевир и другие населенные пункты Азербайджана.

Азербайджанская армия приняла превентивные меры для предотвращения трагедии, аналогичной той, что имела место 11 октября. В результате ракетного удара с территории Армении по второму по величине городу республики – Гянджа погибли 10 мирных жителей.

«Уничтоженные оперативно-тактические ракетные комплексы являются законной военной целью. Вся ответственность за обострение ситуации в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении», – говорится в заявлении Минобороны АР.

Число жертв артиллерийских и ракетных обстрелов населенных пунктов Азербайджана со стороны ВС Армении в период с 27 сентября по 14 октября достигло 43 человек, более 200 получили ранения, сообщает Anadolu со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана. Жертвой очередного обстрела в среду стал 51-летний житель села Нарлы Тертерского района Адават Ахундов, 8 человек получили ранения. Артиллерийский снаряд разорвался во дворе дома Ахундова.

Соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта вступило в силу в полдень 10 октября. Стороны по итогам консультаций в Москве с участием глав МИД Азербайджана, Армении и России договорились о перемирии в гуманитарных целях для обмена пленными, а также захоронения тел погибших.

В ходе боев, начавшихся 27 сентября, в ответ на провокации армянской стороны ВС Азербайджана начали контнаступательную операцию. В ходе нее были освобождены до 30 оккупированных Ереваном населенных пунктов страны, в том числе города Джабраил и Гадрут.