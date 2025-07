После гражданской войны в России и преобразования дашнакской Армянской республики в Армянскую ССР, монополия на власть в которой осталась в руках коммунистов, политическая борьба армянских политических кругов за идеи, вокруг которых должен объединиться армянской народ, переместилась в другие регионы Ближнего Востока. Там остались значительные армянские диаспоры – осколки армянского миллета Османского государства. Там кипела политическая жизнь и борьба.

Многие из армянских партий выступили за создание своих военных крыльев ради продолжения борьбы с наследником Османского государства – Турцией. Иные выбрали также путь конфронтации и с Советским Союзом. Деятельность многих армянских политических партий и организаций в странах Ближнего Востока попадала под определение «терроризма» и «экстремизма».

За «умы и сердца» армянских общин Ближнего Востока боролись в первую очередь две крупнейшие политические партии – Социал-демократическая партия «Гнчак» и Армянская Революционная Федерация (АРФ) «Дашнакцутюн», представляющие левый и правый спектр армянских политических сил на Ближнем Востоке.

Социал-демократическая партия «Гнчак» была основана в 1880-х годах и сперва активно взаимодействовала с дашнаками, в том числе до 1891 года входила в состав АРФ. Однако после того как гнчакисты на первый план поставили классовые интересы, произошел их раскол с «Дашнакцутюн».

«Гнчак» выступал в первую очередь за отторжение от Османской империи Западной Армении и создание там независимого армянского государства. Однако это не была конечная цель, так как программа партии предусматривала продолжение боевых действий и их распространение на те районы «исторической Армении», которые входили в состав России и Персии, с целью создания политически независимой армянской федеративной демократической республики, состоящей из турецкой, российской и персидской Армении. Но и это было не все. После этого армяне, проникшись идеями «Гнчак», должны были продолжать вооруженную борьбу уже за «всеобщее счастье» – социалистическое общество для всего человечества.

Если присмотреться, то программа этой партии во многом совпадает с программой РПК, только там не армянский, а курдский народ должны быть в авангарде борьбы за «процветание человечества». И это не удивительно. Гнчакисты активно пытались привлечь к своей деятельности также представителей курдского, ассирийского и иных меньшинств Османской империи.

При этом важная роль в программе партии отводилась террору. Указывалось, что армяне также должны быть враждебно настроены против своих врагов и укрепляться в ненависти к ним из-за ответных действий этих же врагов, спровоцированных террором. Стенфорд Шоу в книге «History of the Ottoman Empire and Modern Turkey», вышедшей в 1977 году, утверждал, что гнчакисты намеревались создать социалистическую армянскую республику в шести анатолийских областях, в которых все мусульмане должны быть депортированы или убиты.

Партия стремилась осуществлять террористические акты против османского правительства, включая убийства чиновников, «добиваясь его полного распада». Само правительство не должно было быть единственным объектом террористической тактики. Террор гнчакистов был также направлен и против армян, которые занимали различные должности в османской государственной и административной системе. Для организации террористической деятельности было создано специальное отделение в руководстве «Гнчак».

После создания Армянской ССР «Гнчак» объявила о самороспуске в пределах СССР. Вместе с тем партия приняла и признала существование Советской Армении, в отличие от дашнаков из Армянской революционной федерации (АРФ), которые оставались непримиримыми противниками коммунистического режима. Данные разногласия неоднократно провоцировали конфликты между гнчакистами и дашнаками во многих странах, где присутствовали армянские диаспоры. Так, в Ливане они часто оказывались в конкурирующих между собой коалициях.

В Ливане партия имела достаточно крепкие позиции, а ее представители занимали места в парламенте страны. Она наряду с «Дашнакцутюн» также действовала в Сирии, пока не попала там под запрет вместе с иными политическими партиями, кроме БААС. Отец первого президента второй Республики Армения Левона Тер-Петросяна был функционером «Гнчак» из сирийского Алеппо. Филиалы этой партии так же, как и дашнаки, действовали в Ираке и Иране, хотя периодически оказывались в нелегальном положении.

Во время Карабахской войны после 1991 года «Гнчак» возобновила свою деятельность на территории Армении. Тогда при помощи армянской диаспоры из Ливана, откуда также прибыли боевики-гнчакисты, был создан батальон «Жираир-Мурад», который принимал активное участие в боевых действиях. В Армении партия входит в оппозиционную парламентскую фракцию «Справедливость».

Армянская Революционная Федерация (АРФ) «Дашнакцутюн» – также одна из первых армянских политических партий. При этом изначально будучи левым движением, к 1905 году АРФ превращается в сугубо националистическую партию, которая выступала за создание армянского государства на территориях Западной Армении в Османской империи.

В то же время с 1903 года дашнаки проводили акции террора и в закавказских губерниях России. Так, боевики АРФ убили губернатора Бакинской губернии князя Накашидзе, генерал-губернатора Тифлисской губернии Алиханова-Аварского, вице-губернатора Елизаветпольской губернии Андреева и др.

Терроризм был включен в качестве элемента программы партии. Так, в первой ее редакции (1894 г.) в пунктах 8 и 11 раздела «Средства [революционной борьбы]» указывалась необходимость «подвергать террору представителей власти, изменников, предателей, ростовщиков и всякого рода эксплуататоров» и «разорять и разрушать правительственные учреждения». Дашнаки, кроме организации мятежей и политических убийств в Османской империи, также планировали окончившееся неудачей покушение на султана Абдуль-Хамида.

Революция в России позволила АРФ и союзным движениям создать независимую Армянскую республику, во главе которой встали дашнаки. В период их нахождения у власти были совершены многочисленные преступления, например, этнические чистки, сопровождавшиеся резней мусульманского населения в Зангезуре.

Кроме того, отряды дашнаков действовали в Центральной Азии, где также отметились массовыми убийствами мусульман, известных как «Кокандская резня». В мае 1919 года, в связи преступлениями, совершаемыми дашнаками, Красная армия была вынуждена начать разоружение армянских боевиков, действовавших в ее рядах.

АРФ не смирилась с потерей власти в российской Армении в 1921 году, которая стала Армянской ССР. В отличие от гнчакистов, дашнаки видели в СССР своего врага и считали советские объекты и чиновников «законными целями» своих террористических атак. Лишь в 1970-е годы дашнаки отказались от борьбы с СССР.

Тогда же в 1972 году на XX съезде партии Дашнакцутюн было создано террористическое крыло, получившее название «Бойцы за справедливость в отношении геноцида армян» (ДжСАГ). Группировка совершила ряд терактов, самыми громкими из которых были убийства послов Турции во Франции и Ватикане и военного атташе в Канаде.

В 1982 году вместо ДжСАГ была создана новая террористическая структура дашнаков «Армянская революционная армия» (АРА). В 1983 году боевики АРА совершили нападение на турецкое посольство в Лиссабоне, а в 1985 году на посольство Турции в Оттаве. Кроме того, на ее счету убийства нескольких турецких дипломатов.

В 1990 года дашнаки возобновили свою деятельность на территории Советской Армении и рассматривались в качестве главного конкурента Армянского общенационального движения в борьбе за власть. Однако на выборах 1991 года кандидат от АРФ получил лишь 4 процента голосов, а партию обвинили в подготовке мятежа и запретили. Ее деятельность была восстановлена в 1998 году после прихода к власти Роберта Кочеряна, который сам был тесно связан с дашнаками.

АРФ принимала активное участие в Первой карабахской войне. При помощи финансовых средств, которые были собраны дашнаками в армянских диаспорах, на Карабахе были развернуты многочисленные батальоны, некоторые из них были полностью укомплектованы дашнаками, которые вновь «отличились», осуществляя этнические чистки и массовые убийства азербайджанского населения региона. АРФ также продолжает участвовать в политической жизни непризнанного образования на оккупированной территории Азербайджана и в настоящее время.

В начавшейся осенью 2020 года очередной военной кампании на Карабахе дашнаки также принимают активное участие. В частности, есть информация о том, что связанные с АРФ боевики – граждане иностранных государствприбывают на территорию Армении для участия в боевых действиях против Азербайджана.

Кроме армянских политических партий, которые не гнушались террористической деятельностью, в армянских диаспорах на Ближнем Востоке возникли и сугубо террористические группировки, которые использовали терроризм в качестве единственного метода достижения цели.К таким организациям относится «Армянская секретная армия освобождения Армении» (АСАЛА), основанная в 1975 г. в Ливане.

В своей деятельности члены группы придерживались стратегии индивидуального террора, направленного против официальных представителей Турции и стран-союзниц, поддерживающих политический курс Турции. Группа также осуществляла теракты на территории стран, которые держали членов АСАЛА в заключении.

Своей целью участники называли ликвидацию «турецкого колониализма», американского империализма, сионизма и объединение исторических, по мнению членов организации, территорий Армении: существовавшей на тот момент Армянской ССР, Восточной Турции и Северного Ирана. Помимо этого, группа выступала за распространение идей «научного социализма» в Армении, выступая в поддержку идеологии марксизма-ленинизма. По этой причине группировка не рассматривала Советский Союз в качестве противника и не осуществляла терактов на его территории.

Эта группировка кроме убийств турецких дипломатов осуществляла теракты путем подрыва различных гражданских объектов, таких как аэропорт Орли во Франции в 1983 году или автобусной остановки около голубой мечети. АСАЛА имеет самый большой список преступлений и терактов среди всех армянских террористических структур.

Несмотря на имеющиеся данные о прекращении ее деятельности, в 2015 году появилось заявление от имени АСАЛА, в котором утверждается, что организация готова возобновить «борьбу с Турцией». Кроме того, у этой группировки по-прежнему много сторонников среди армянских диаспор на Ближнем Востоке, и некоторые из них осенью 2020 года отправились на Карабах, чтобы принять участие в боевых действиях против Азербайджана.

По закрытой информации Министерства внутренних дел Ливана, за последние дни около 500 здешних граждан, этнических армян, покинули страну, чтобы попасть на поле боя в Нагорном Карабахе.

Новое армянское сопротивление (НАС) – еще одна армянская террористическая организация. О ее структуре и идеологии известно крайне мало. Есть мнение, что НАС является структурным подразделением АСАЛА, подобным «Организации Орли». НАС ответственна за многочисленные нападения на турецких дипломатов в различных странах.

Кроме собственно армянских экстремистских группировок, существуют армянские фракции в курдских и турецких леворадикальных структурах. Так, в рамках экстремистской маоистской «Коммунистической партии Турции» (TIKKO) действовали армянские боевики во главе с Нубаром Озаняном (настоящее имя Фермун Чирак).

В 2013 году группа боевиков TIKKO во главе с Озаняном присоединилась к отрядам террористической YPG – сирийскому филиалу террористической леворадикальной PПК, где действовал т.н. «Международный батальон свободы» (IFB).

После гибели Озаняна в 2017 году его именем была названа уже целая армянская бригада, действующая совместно с YPG в Сирии, в которой, в частности, растворились и армянские экстремисты из TIKKO.

Появились сообщенияоб участии боевиков бригады «Нубар Озанян» и в боях на Карабахе осенью 2020 года.