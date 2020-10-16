Исламские облигации сукук будут впервые внедрены в Узбекистане в 2021 году. Законопроект опубликован на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов Республики, сообщает «Красная Весна».

«Создать в Республике необходимую инфраструктуру для применения норм английского права в области внедрения ценных бумаг на основе принципов исламского финансирования, а также определения и продажи (передачи другому лицу) права собственности бенефициара», – указано в проекте постановления президента Шавката Мирзиёева «О мерах по внедрению ценных бумаг на основе принципов исламского финансирования».

Сообщается, что пилотный проект подготовлен Агентством по развитию рынка капитала и доступен для обсуждения гражданам Узбекистана до 27 октября 2020 года. Постановление призвано создать альтернативные возможности финансирования, удовлетворить растущие потребности предпринимателей и расширить спектр финансовых услуг в стране.

«По исламским облигациям, надеюсь, что это будет к середине следующего года», – отметил Kun.Uz директор Агентства по развитию рынка капитала Атабек Назиров. По его словам, ведомство ожидает приезда миссии Исламского банка развития (ИБР), при поддержке которой данный продукт будет внедряться на рынке Узбекистане.

«Миссия ИБР приедет в следующем месяце. Они будут разрабатывать для нас продукт и помогут определить, какие изменения в законодательство мы должны внести, чтобы он был юридически доступен», – отметил Назиров.

По его мнению, соответствующие нормам ислама облигации будут очень востребованы в Узбекистане. Спрос на такого рода продукты отмечается уже сейчас.

Комитет по делам религий при Кабинете министров страны будет выступать в качестве уполномоченного органа, подтверждающего соответствие эмиссии ценных бумаг сукук принципам исламского финансирования.

Сукук является исламским эквивалентом облигаций, средне- и долгосрочных ценных бумаг, предполагающих владение долей стоимости определенного материального актива или конкретного проекта инвестиционной деятельности. В данном случае инвесторы приобретают актив, а не передают деньги заемщику. Именно актив передается заемщику в пользование с установленным арендным платежом. При этом инвесторы и заемщик несут риски по данному активу.