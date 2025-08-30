ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Война в Газе — война против детей
БАПОР заявило, что 660 тыс. детей в Газе третий год подряд не могут пойти в школу из-за войны Израиля
Война в Газе — война против детей
В Газе третий год подряд без школы остались сотни тысяч детей / AA
30 августа 2025 г.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) выступило с письменным заявлением, в котором подчеркнуло, что война Израиля в Газе стала «войной против детей» и должна быть прекращена.  

«Дети всегда должны быть защищены», — говорится в документе. 

По данным агентства, 660 тыс. детей третий год подряд остаются без школы. В БАПОР предупредили, что палестинские дети рискуют стать потерянным поколением, и призвали к немедленному прекращению огня и возвращению детей к учебе и нормальной жизни. 

Министерство образования Палестины сообщило, что новый учебный год на оккупированном Западном берегу начнется в начале сентября. Однако в Газе около 700 тыс. учеников были вынуждены прервать обучение, а 70 тыс. школьников не посещают среднюю школу уже два учебных года. 

Согласно данным министерства, с 7 октября 2023 года по 26 августа 2025 года Израиль убил более 17 тыс. школьников, а также 1 261 студента университетов в Газе. Более 25 тыс. школьников и 2 671 студент получили ранения. 

Читайте также

На Западном берегу за тот же период убиты 108 школьников и 35 студентов, ранены около 739 школьников и 231 студент, арестованы 372 школьника и более 413 студентов. 

Среди сотрудников образования Израиль убил 739 школьных и 226 университетских преподавателей в Газе, более 3 091 школьного и 1 421 университетского работника получили ранения. На Западном берегу погибли пять школьных учителей, ранены 21, арестованы более 182 школьных и около 17 университетских преподавателей. 

В министерстве отметили, что Израиль при поддержке США продолжает практики массовых убийств, разрушений и насильственного выселения, игнорируя международные призывы и решения Международного суда. 

По последним данным, в результате войны в Газе погибли 63 371 палестинец, большинство из них дети и женщины. Более 159 835 получили ранения, свыше 9 тысяч числятся пропавшими без вести. Из-за голода умерли 332 человека, в том числе 124 ребенка. 

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us