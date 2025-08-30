Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) выступило с письменным заявлением, в котором подчеркнуло, что война Израиля в Газе стала «войной против детей» и должна быть прекращена.

«Дети всегда должны быть защищены», — говорится в документе.

По данным агентства, 660 тыс. детей третий год подряд остаются без школы. В БАПОР предупредили, что палестинские дети рискуют стать потерянным поколением, и призвали к немедленному прекращению огня и возвращению детей к учебе и нормальной жизни.

Министерство образования Палестины сообщило, что новый учебный год на оккупированном Западном берегу начнется в начале сентября. Однако в Газе около 700 тыс. учеников были вынуждены прервать обучение, а 70 тыс. школьников не посещают среднюю школу уже два учебных года.

Согласно данным министерства, с 7 октября 2023 года по 26 августа 2025 года Израиль убил более 17 тыс. школьников, а также 1 261 студента университетов в Газе. Более 25 тыс. школьников и 2 671 студент получили ранения.