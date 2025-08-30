Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) выступило с письменным заявлением, в котором подчеркнуло, что война Израиля в Газе стала «войной против детей» и должна быть прекращена.
«Дети всегда должны быть защищены», — говорится в документе.
По данным агентства, 660 тыс. детей третий год подряд остаются без школы. В БАПОР предупредили, что палестинские дети рискуют стать потерянным поколением, и призвали к немедленному прекращению огня и возвращению детей к учебе и нормальной жизни.
Министерство образования Палестины сообщило, что новый учебный год на оккупированном Западном берегу начнется в начале сентября. Однако в Газе около 700 тыс. учеников были вынуждены прервать обучение, а 70 тыс. школьников не посещают среднюю школу уже два учебных года.
Согласно данным министерства, с 7 октября 2023 года по 26 августа 2025 года Израиль убил более 17 тыс. школьников, а также 1 261 студента университетов в Газе. Более 25 тыс. школьников и 2 671 студент получили ранения.
На Западном берегу за тот же период убиты 108 школьников и 35 студентов, ранены около 739 школьников и 231 студент, арестованы 372 школьника и более 413 студентов.
Среди сотрудников образования Израиль убил 739 школьных и 226 университетских преподавателей в Газе, более 3 091 школьного и 1 421 университетского работника получили ранения. На Западном берегу погибли пять школьных учителей, ранены 21, арестованы более 182 школьных и около 17 университетских преподавателей.
В министерстве отметили, что Израиль при поддержке США продолжает практики массовых убийств, разрушений и насильственного выселения, игнорируя международные призывы и решения Международного суда.
По последним данным, в результате войны в Газе погибли 63 371 палестинец, большинство из них дети и женщины. Более 159 835 получили ранения, свыше 9 тысяч числятся пропавшими без вести. Из-за голода умерли 332 человека, в том числе 124 ребенка.