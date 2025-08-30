ВОЙНА В ГАЗЕ
ЕС выступил против аннулирования виз палестинской делегации
Евросоюз призвал США пересмотреть решение об аннулировании виз палестинским официальным лицам, сославшись на нормы международного права и Устав ООН
ЕС выступил против аннулирования виз палестинской делегации
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас / AP
30 августа 2025 г.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что запрет США на въезд палестинских официальных лиц противоречит международным обязательствам.

«С учетом существующих соглашений между ООН и принимающим государством, мы требуем пересмотра этого решения, руководствуясь международным правом и принципами создания ООН», — сказала она после неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в формате «Gymnich» в Копенгагене. Каллас отметила, что в этом вопросе страны ЕС достигли согласия.

Ранее Госдепартамент США сообщил об аннулировании виз палестинским официальным лицам, которые должны были принять участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По данным Вашингтона, решение принято государственным секретарем Марко Рубио «в соответствии с американским законодательством».

В заявлении США палестинское руководство обвиняется в «отсутствии осуждения терроризма, подстрекательстве к насилию и ведении «юридической войны» против Израиля через Международный уголовный суд и Международный суд ООН».

Советник министра иностранных дел Палестины Ахмед эд-Дик в комментарии агентству «Анадолу» отметил, что власти «глубоко удивлены» решением США аннулировать визы палестинской делегации, направлявшейся в Нью-Йорк.

