Палестинское Министерство здравоохранения в Газе сообщило, что за последние сутки в результате атак израильской армии погибли 66 человек и 345 были ранены.
Ведомство уточнило, что только за 24 часа в больницы доставили тела 66 убитых, а также десятки пострадавших.
С 18 марта, после срыва соглашения о прекращении огня, жертвами израильских атак стали 11 240 палестинцев, еще 47 794 получили ранения.
Ситуацию усугубляет гуманитарная катастрофа. За последние сутки в больницах Газы от недоедания и голода умерли 10 человек, включая детей. Таким образом, общее число умерших от голода с октября 2023 года достигло 332, из них 124 ребенка.
По данным больницы Рантиси, очередной жертвой блокады стал младенец Рания Габан, скончавшийся от недоедания и отсутствия медицинской помощи. В Министерстве здравоохранения Газы отмечают, что смертность от голода растет ежедневно.
Гуманитарная помощь продолжает блокироваться. Тысячи грузовиков скопились у КПП «Рафах» на египетской стороне. Израиль разрешает ввозить лишь ограниченный объем. По подсчетам властей Газы, доставленная помощь покрывает не более 14% потребностей населения.
При этом значительная часть разрешенных к ввозу товаров не относится к предметам первой необходимости и продается на рынках по завышенным ценам, что делает продукты недоступными для большинства жителей.
Всего с начала войны 7 октября 2023 года число палестинцев, погибших от израильских атак, достигло 63 371. Ранены 159 835 человек.