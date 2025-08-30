ВОЙНА В ГАЗЕ
Смертность от голода растет с каждым днем
В секторе Газа за сутки от голода умерли 10 человек, включая детей
Число погибших палестинцев достигло 63 371, умерших от голода — 332 / AA
30 августа 2025 г.

Палестинское Министерство здравоохранения в Газе сообщило, что за последние сутки в результате атак израильской армии погибли 66 человек и 345 были ранены.

Ведомство уточнило, что только за 24 часа в больницы доставили тела 66 убитых, а также десятки пострадавших.

С 18 марта, после срыва соглашения о прекращении огня, жертвами израильских атак стали 11 240 палестинцев, еще 47 794 получили ранения.

Ситуацию усугубляет гуманитарная катастрофа. За последние сутки в больницах Газы от недоедания и голода умерли 10 человек, включая детей. Таким образом, общее число умерших от голода с октября 2023 года достигло 332, из них 124 ребенка.

По данным больницы Рантиси, очередной жертвой блокады стал младенец Рания Габан, скончавшийся от недоедания и отсутствия медицинской помощи. В Министерстве здравоохранения Газы отмечают, что смертность от голода растет ежедневно.

Гуманитарная помощь продолжает блокироваться. Тысячи грузовиков скопились у КПП «Рафах» на египетской стороне. Израиль разрешает ввозить лишь ограниченный объем. По подсчетам властей Газы, доставленная помощь покрывает не более 14% потребностей населения.

При этом значительная часть разрешенных к ввозу товаров не относится к предметам первой необходимости и продается на рынках по завышенным ценам, что делает продукты недоступными для большинства жителей.

Всего с начала войны 7 октября 2023 года число палестинцев, погибших от израильских атак, достигло 63 371. Ранены 159 835 человек.

