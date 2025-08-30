Палестинское Министерство здравоохранения в Газе сообщило, что за последние сутки в результате атак израильской армии погибли 66 человек и 345 были ранены.

Ведомство уточнило, что только за 24 часа в больницы доставили тела 66 убитых, а также десятки пострадавших.

С 18 марта, после срыва соглашения о прекращении огня, жертвами израильских атак стали 11 240 палестинцев, еще 47 794 получили ранения.

Ситуацию усугубляет гуманитарная катастрофа. За последние сутки в больницах Газы от недоедания и голода умерли 10 человек, включая детей. Таким образом, общее число умерших от голода с октября 2023 года достигло 332, из них 124 ребенка.