Сектор Газа остается в состоянии гуманитарной катастрофы. Армия Израиля продолжает осаду, ограничивая поступление продовольствия, воды и медикаментов.

Палестинский Минздрав сообщил, что с 7 октября 2023 года от голода и острого недоедания умерли 339 человек, среди них 124 ребенка. Только за последние 24 часа зарегистрировано еще семь смертей.

22 августа организация Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC), работающая при поддержке ООН, опубликовала отчет о ситуации. В документе говорится, что по состоянию на 15 августа кризис в Газе достиг пятого уровня классификации IPC — «катастрофического». В отчете подчеркивается, что выводы основаны на убедительных доказательствах.

В Газе наблюдается острая нехватка питьевой воды, медикаментов, медицинских принадлежностей и средств гигиены.