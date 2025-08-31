ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Голодные смерти в Газе
В секторе Газа за последние сутки от голода скончались семь палестинцев, общее число жертв с октября 2023 года выросло до 339
Голодные смерти в Газе
ООН фиксирует «катастрофический» уровень голода в секторе Газа / AA
31 августа 2025 г.

Сектор Газа остается в состоянии гуманитарной катастрофы. Армия Израиля продолжает осаду, ограничивая поступление продовольствия, воды и медикаментов. 

Палестинский Минздрав сообщил, что с 7 октября 2023 года от голода и острого недоедания умерли 339 человек, среди них 124 ребенка. Только за последние 24 часа зарегистрировано еще семь смертей. 

22 августа организация Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC), работающая при поддержке ООН, опубликовала отчет о ситуации. В документе говорится, что по состоянию на 15 августа кризис в Газе достиг пятого уровня классификации IPC — «катастрофического». В отчете подчеркивается, что выводы основаны на убедительных доказательствах. 

В Газе наблюдается острая нехватка питьевой воды, медикаментов, медицинских принадлежностей и средств гигиены. 

Читайте также

Особенно тяжелое положение сложилось среди детей. Смертность от недоедания и обезвоживания растет ежедневно. 

В заявлениях правозащитных и гуманитарных структур говорится, что Израиль использует голод и жажду как оружие.  

Они призываю международное сообщество к немедленному вмешательству и снятию блокады, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации и спасти жизни мирных жителей. 

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us