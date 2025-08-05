ПОЛИТИКА
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Глава Гагаузии проведет следующие 7 лет в тюрьме
Суд также обязал Евгению Гуцул вернуть государству более $2 млн
Глава Гагаузии проведет следующие 7 лет в тюрьме
Евгения Гуцул / Reuters
5 августа 2025 г.

Суд в Кишиневе приговорил Евгению Гуцул, главу Гагаузии, автономного территориального образования в составе Молдовы, к семи годам тюрьмы — по делу о финансировании запрещенной в стране пророссийской партии «Шор». Об этом сообщает ряд зарубежных СМИ.

Сообщается, что приговор по этому же делу вынесли соратнице Гуцул, Светлане Попан. Экс-секретарь «Шор» была приговорена к шести годам лишения свободы.

Главу Гагаузской автономии задержали еще в марте, но уже в апреле суд изменил ей меру пресечения на домашний арест. После вынесения приговора Гуцул арестовали в здании суда. Отмечается, что полиция окружила здание суда, у которого собрались ее сторонники.

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Согласно вынесенному приговору Гуцул также обязана вернуть государству 40 млн леев (более $2 млн) — эти деньги, по версии следствия, использовались для незаконного финансирования партии.

Своей вины осужденные не признали. Гуцул и ее сторонники называют обвинения «политически мотивированными».

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