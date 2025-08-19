ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Зеленский отказался от Москвы
Владимир Путин предложил провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве, но украинский лидер отверг эту идею
Президент Украины Владимир Зеленский / AP
19 августа 2025 г.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в понедельник упомянул Москву как возможную площадку для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на два информированных источника. По данным издания, встреча могла быть направлена на поиск путей прекращения войны в Украине.

Один из источников отметил, что Зеленский отверг это предложение.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предложил провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Женеве. По его словам, переговоры должны пройти в «нейтральной стране» Европы, и Швейцария как раз подходит под это определение.

«Я настаиваю на Женеве или другой площадке», — заявил Макрон телеканалу TF1, напомнив, что в последний раз двусторонние переговоры российской и украинской делегаций проходили в Стамбуле.

При этом президент Франции отверг возможность проведения встречи в Париже, «‎‎как в 2019 году» — это был последний раз, когда президенты России и Украины сидели за одним столом переговоров наряду с лидерами Франции и Германии.

