Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в понедельник упомянул Москву как возможную площадку для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на два информированных источника. По данным издания, встреча могла быть направлена на поиск путей прекращения войны в Украине.

Один из источников отметил, что Зеленский отверг это предложение.