Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в понедельник упомянул Москву как возможную площадку для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на два информированных источника. По данным издания, встреча могла быть направлена на поиск путей прекращения войны в Украине.
Один из источников отметил, что Зеленский отверг это предложение.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предложил провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Женеве. По его словам, переговоры должны пройти в «нейтральной стране» Европы, и Швейцария как раз подходит под это определение.
«Я настаиваю на Женеве или другой площадке», — заявил Макрон телеканалу TF1, напомнив, что в последний раз двусторонние переговоры российской и украинской делегаций проходили в Стамбуле.
При этом президент Франции отверг возможность проведения встречи в Париже, «как в 2019 году» — это был последний раз, когда президенты России и Украины сидели за одним столом переговоров наряду с лидерами Франции и Германии.