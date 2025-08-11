ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Крупнейший суверенный фонд сворачивает инвестиции в Израиль
Крупнейший фонд Норвегии пересматривает израильские активы на фоне гуманитарной катастрофы в секторе Газа
Крупнейший суверенный фонд сворачивает инвестиции в Израиль
Вид Центрального банка Норвегии, в котором расположен суверенный фонд благосостояния / Reuters
11 августа 2025 г.

Крупнейший в мире суверенный инвестиционный фонд Норвегии, объемом $2 трлн, продал доли в 11 израильских компаниях и перевел управление оставшимися инвестициями под внутренний контроль из-за действий еврейского государства в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу. Об этом сообщило управление фонда Norges Bank Investment Management (NBIM).

Ранее министр финансов Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг инициировал срочную проверку инвестиций фонда после сообщений местной газеты о владении долей в компании Bet Shemesh Engines, обслуживающей истребители, используемые израилем в бомбардировках сектора Газа.

Читайте также

«Все инвестиции в израильские компании, которые управлялись внешними менеджерами, будут переведены под внутреннее управление», — заявили в NBIM. Генеральный директор Николай Танген подчеркнул, что решение принято в ответ на «чрезвычайные обстоятельства» и ухудшение гуманитарной ситуации в Газе и на Западном берегу.

В течение последнего года фонд уже продал доли в израильской энергетической компании и телекоммуникационной группе из-за этических соображений. Совет по этике фонда также рассматривает возможность продажи активов в пяти израильских банках.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us