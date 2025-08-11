Крупнейший в мире суверенный инвестиционный фонд Норвегии, объемом $2 трлн, продал доли в 11 израильских компаниях и перевел управление оставшимися инвестициями под внутренний контроль из-за действий еврейского государства в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу. Об этом сообщило управление фонда Norges Bank Investment Management (NBIM).
Ранее министр финансов Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг инициировал срочную проверку инвестиций фонда после сообщений местной газеты о владении долей в компании Bet Shemesh Engines, обслуживающей истребители, используемые израилем в бомбардировках сектора Газа.
«Все инвестиции в израильские компании, которые управлялись внешними менеджерами, будут переведены под внутреннее управление», — заявили в NBIM. Генеральный директор Николай Танген подчеркнул, что решение принято в ответ на «чрезвычайные обстоятельства» и ухудшение гуманитарной ситуации в Газе и на Западном берегу.
В течение последнего года фонд уже продал доли в израильской энергетической компании и телекоммуникационной группе из-за этических соображений. Совет по этике фонда также рассматривает возможность продажи активов в пяти израильских банках.