ХАМАС обвинил Израиль в подготовке к новой волне геноцида и массовому изгнанию жителей Газы
В ХАМАС заявили, что Израиль готовит массовое изгнание жителей Газы / AA
17 августа 2025 г.

ХАМАС заявил, что намерение начальника Генштаба армии Израиля одобрить планы по оккупации Газы и ускорить атаки означает начало новой волны массового геноцида и принудительного переселения сотен тысяч жителей. 

В заявлении подчеркивается, что данные планы являются «тяжким военным преступлением» и частью геноцида, который Израиль осуществляет уже 22 месяца при поддержке США. В движении отметили, что молчание международного сообщества лишь поощряет агрессивные действия израильской стороны. 

ХАМАС также осудил попытки направить в Газу палатки под видом гуманитарной помощи. По словам представителей движения, это обманный шаг, призванный скрыть «жестокий план» израильских сил.  

Ситуация в Газе увязывается с оккупацией Западного берега, ежедневными рейдами, нападениями поселенцев и разрушением собственности палестинцев. Эти действия, как указано в заявлении, являются частью стратегии Израиля по изгнанию народа с его земель и «иудеизации» святых мест. 

По мнению ХАМАС, действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительства связаны с планом «Великого Израиля», который затрагивает не только Палестину, но и соседние страны — Иорданию, Египет, Сирию, Ливан и Ирак. 

Движение призвало арабские и исламские государства предпринять конкретные шаги против израильской политики и поддержать палестинский народ и силы сопротивления.  

ХАМАС подчеркнул необходимость национального единства и реализации комплексной стратегии защиты земли и идентичности палестинцев. 

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба армии Израиля Эйяль Замир проведет расширенное совещание для утверждения плана оккупации Газы. 

