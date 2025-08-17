ХАМАС заявил, что намерение начальника Генштаба армии Израиля одобрить планы по оккупации Газы и ускорить атаки означает начало новой волны массового геноцида и принудительного переселения сотен тысяч жителей.

В заявлении подчеркивается, что данные планы являются «тяжким военным преступлением» и частью геноцида, который Израиль осуществляет уже 22 месяца при поддержке США. В движении отметили, что молчание международного сообщества лишь поощряет агрессивные действия израильской стороны.

ХАМАС также осудил попытки направить в Газу палатки под видом гуманитарной помощи. По словам представителей движения, это обманный шаг, призванный скрыть «жестокий план» израильских сил.

Ситуация в Газе увязывается с оккупацией Западного берега, ежедневными рейдами, нападениями поселенцев и разрушением собственности палестинцев. Эти действия, как указано в заявлении, являются частью стратегии Израиля по изгнанию народа с его земель и «иудеизации» святых мест.

По мнению ХАМАС, действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительства связаны с планом «Великого Израиля», который затрагивает не только Палестину, но и соседние страны — Иорданию, Египет, Сирию, Ливан и Ирак.