Семья погибшей в Нижнем Новгороде Ирины Славиной выпустила открытое заявление в соцсетях. Его опубликовали муж и дети журналистки, пишет «МК».

Послание адресовано другим журналистам, а также друзьям и всему обществу. В заявлении отмечается, что семья погибшей оценивает ее уход из жизни «не столько как акт отчаяния», а как шаг, сделанный для пробуждения общества, а также для привлечения внимания к «несправедливости, что происходит сегодня в нашей стране».

По мнению мужа и детей Ирины, преследование, которому журналистка подвергалась на протяжении последних лет, было системным давлением на нее как на сотрудника СМИ и человека. Утверждается, что«абсурдные обвинения, постоянные суды, штрафы и обыски в отношении Ирины» были ответом на независимую и профессиональную позицию Славиной как журналиста и гражданина.

«Власть противопоставила Ирине грязь в подконтрольных пабликах и штрафы в судах. И то, и другое продолжилось и после ее гибели», – говорится в заявлении Маргариты Мурахтаевой, дочери погибшей, опубликованном в Facebook.

Ответственность за произошедшее, по мнению близких Ирины, лежит на лицах, организовавших давление на нее. Теперь семья будет добиваться привлечения к ответственности виновных. Для этого она предпринимает все нужные шаги в юридической плоскости.

В обращении также подчеркивается, что любые манипуляции с общественным мнением и информационные вбросы о состоянии Ирины, а также «действия властей с мемориалом на месте гибели журналистки, являются неприемлемыми». Такие шаги семья журналистки расценивает как попытку предать имя Ирины Славиной забвению, а также замолчать вопросы, поставленные ею «ценой собственной жизни».

Кроме того, семья прояснила судьбу интернет-издания Ирины KozaPress. По словам мужа и детей, оно будет существовать. Над проектом уже работает Маргарита Мурахтаева, которая также является студенткой филологического факультета. А обязанности главного редактора исполняет Ирина Еникеева – друг семьи, у которой большой опыт в медиа-сфере.

Близкие Славиной поблагодарили всех, кто помогал Ирине при жизни, а также тех, кто был с ними последние две недели. «Ирина Славина была человеком честным, искренним и принципиальным», – подчеркивается в сообщении.

Главный редактор нижегородского издания KozaPress Ирина Славина совершила самосожжение у здания МВД в Нижнем Новгороде днем 2 октября 2020 года. От полученных ожогов она скончалась на месте. За час до самоубийства Ирина опубликовала пост: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Накануне в квартире журналистки прошел обыск в рамках уголовного дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации, возбужденного против одного из жителей города – Славина проходила по этому делу свидетелем. Друзья и коллеги, пишет «Медуза», описывают ее как бесстрашного человека, находившегося под постоянным административным прессингом.