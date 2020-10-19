3 ноября в США состоятся общенациональные выборы. Будут полностью переизбираться вся нижняя палата Конгресса, одна треть американского Сената, губернаторы 13 штатов. Но самое главное – это, конечно, президентские выборы.

Итогов американских выборов ждут очень многие в мире. По многим причинам.

Соединенные Штаты Америки находятся в самом эпицентре глубокого системного кризиса: кардинально расколот американский социум, серьезные политические трещины пронизывают высший политический истеблишмент страны, недоверие общества к власти стало критическим. В этом суть феномена трампизма.

Практически все эксперты убеждены, что президентские выборы 2020 станут гораздо более скандальными, чем выборы 2000 года, когда только после длительных разбирательств решением Верховного суда США окончательная победа была присуждена Джорджу Бушу-младшему.

Но целый ряд серьезных американских ученых (в том числе работающих в спецслужбах) прогнозируют, что выборы 3 ноября могут положить начало процессу фактического распада страны из-за роста неуправляемых социальных, расовых, экономических, культурных, политических противоречий. И, возможно, дело дойдет даже до открытой гражданской войны. Между прочим, на руках у американцев в настоящее время более 350 миллионов единиц стрелкового оружия. В последние три месяцы продажи такого оружия уверенно растут.

За несколько недель до 3 ноября Байден достаточно уверенно, по многочисленным опросам, опережает Трампа: в среднем на 8–10 процентов. Хотя иногда этот разрыв доходит до 13–14 процентов, как, например, после первого раунда публичных дебатов между кандидатами в президенты от Республиканской и Демократической партий. По состоянию на середину октября можно в соотношении 4 к 1 предположить, что Байден одержит победу. Судя по всему, никакого «плана Б» у Трампа уже не просматривается. Хотя, с другой стороны, в 2016 году опросы также предсказывали победу Хиллари Клинтон.

Выборы могут принести три возможных результата: победа Байдена, победа Трампа и длительный период политической нестабильности в США. Последний сценарий начнет реализовываться, если Трамп откажется признать победу Байдена, оспорит результаты голосования, призовет своих сторонников выйти на улицы, когда во многих городах начнутся столкновения сторонников и противников действующего президента.

Почему этот вариант является достаточно вероятным? По двум основным причинам.

Во-первых, как уже указывалось выше, внутренний системный кризис в США достиг точки кипения, и нужен только какой-то существенный толчок, чтобы этот вулкан внутренних противоречий начал свое извержение. Можно считать, что массовые социальные столкновения во многих американских городах нынешним летом стали только начальной фазой такого потенциального извержения.

Во-вторых, именно таким критическим толчком может стать электоральное поражение Дональда Трампа. Нынешний президент Соединенных Штатов чисто физиологически боится такого проигрыша, поскольку после его ухода из Белого дома он наверняка подвергнется уголовным преследованиям, прежде всего за такие экономические преступления, как уход от налогов, коррупция и т. д.

Действительным противником нынешнего хозяина Белого дома является не Демократическая партия, а американское «глубинное государство», с которым конфликт у Трампа непрерывно продолжается все эти четыре года. Поэтому для «deep state» самый оптимальный вариант избавиться от Трампа – обеспечить победу Байдену с заметным преимуществом, как минимум в 8–9 процентов.

Даже за счет целенаправленных фальсификаций. Причем о таких предстоящих фальсификациях говорят и Трамп, и Байден. А значит к ним готовятся.

Трамп никогда не входил в высшую политическую элиту США, так же как и Сорос, например. Он достаточно посредственный бизнесмен, который, как минимум, пять раз прогорал в своей жизни и банкротился. Некоторые представители его ближайшего окружения даже конфиденциально сообщали в свое время, что Трамп сам в самом начале рассматривал президентскую кампанию 2016 года как уникальный пиаровский ход для укрепления своего глобального бизнес-бренда. Что могут сулить всему миру, и прежде всего, Турции и России, эти три варианта исхода американских выборов?

В первую очередь сценарий длительной малоуправляемой политической турбулентности. Опять вспомним ситуацию 2000 года, когда почти половина американского общества около года отказывалась принять победу Джорджа Буша-младшего, а ситуация быстро приближалась к прямому критическому противостоянию. Тогда, чтобы выйти из этого острого внутреннего кризиса, «глубинное государство» организовало 11 сентября и начало глобальный поход против искусственно созданного образа «исламского терроризма».

Вполне возможно, что в случае нынешнего прямого гражданского противостояния в США может быть организовано нечто подобное. Однако в этот раз в качестве подходящих глобальных «козлов отпущения», скорее всего, будут Россия или Китай. А может, и одновременно оба этих государства, учитывая, что отношение к ним в американском социуме крайне негативное.

Второй сценарий – победа Байдена. Кандидат от демократической партии несколько месяцев назад крайне негативно высказался по поводу официальной Анкары, обвинив официальные турецкие власти в культивировании авторитаризма и пообещав всячески поддерживать «оппозиционные силы в турецком обществе».

Такое высказывание Байдена привело лишь к укреплению авторитета Эрдогана, поскольку все представители оппозиционных партий практически в один голос заявили, что отказываются от «американского содействия» в продвижении демократии и одновременно обвинили кандидата Демократической партии во вмешательстве во внутренние дела Турции.

Но в одном отношении можно быть уверенным на сто процентов: и в случае победы Байдена, и при маловероятной победе Трампа давление на Анкару в связи с С-400 резко возрастет, и даже возможна некая небольшая дипломатическая война в обозримой перспективе между Турцией и США. Но и здесь существуют свои пограничные линии. Дело в том, что в нынешней глобальной ситуации американская евразийская стратегия в гораздо большей степени зависит от поддержки Турецкой республики, чем наоборот. Иначе говоря, в своей евразийской политике американцы гораздо больше нуждаются в турках, чем турки в американцах.

Что касается взаимоотношений России с Соединенными Штатами после ноябрьских выборов, то здесь все гораздо более мрачно. И при победе Байдена, и при неожиданном, маловероятном переизбрании Трампа российско-американские отношения, скорее всего, резко ухудшатся, хотя они и уже сейчас почти на самом дне.

Тезис, что путинская Россия есть почти «абсолютное зло» в современной системе международных отношений, является одним из главных лейтмотивов, объединяющих высший американский политический истеблишмент. И от него не откажутся, а, следовательно, тотальное системное давление на Москву в любом случае существенно возрастет после января 2021 года.

Будут приняты новые, гораздо более жесткие, антироссийские санкции, еще более изолирующие российскую экономику от мировой. Вашингтон в любом случае продолжит свою классическую политику окружения России тлеющими военно-силовыми конфликтами (Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, армяно-азербайджанский конфликт, Киргизия, и в ближайшие месяцы, скорее всего, Таджикистан и Казахстан).

Резко усилится информационная и психологическая война против российского правящего класса с намерением углубления его раскола. Существенно возрастет количество публикуемых «компроматов» против непосредственно Путина и его ближайшего окружения. Станут еще более интенсивными контакты между представителями различных влиятельных российских элитных групп и «Вашингтонским обкомом партии».

Американское «глубинное государство» будет требовать безусловного ухода Путина с поста Президента России как главной предпосылки улучшения российско-американских отношений.

Но опять-таки здесь также есть своя «красная линия». В рамках большой геостратегической игры на ближайшие, по крайней мере, десять лет Вашингтон нуждается в России как геополитическом противовесе Китаю. Поэтому условный ультиматум Кремлю будет, вероятно, сформулирован таким образом: Путин должен уйти, а Россия должна противостоять Китаю. Тогда Вашингтон и Москва могут открыть новую страницу в своих взаимоотношениях.

Причем такая стратегическая линия будет и при Байдене, и при Трампе. Более того, если Трампу все же удастся каким-то чудом сохранить свой пост, то он по отношению к Москве займет предельно жесткую позицию, даже несмотря на наличие какого-то личного компромата в Кремле против него. Почему?

Ему нужно думать об интересах своей семьи, своих детей. Поэтому он будет готов делать все, что потребует от него «deep state».