ТУРЦИЯ
4 мин чтения
Мировые СМИ о письме Эмине Эрдоган
Обращение супруги президента Турции Эмине Эрдоган к Мелании Трамп с призывом поддержать детей Газы получило широкий отклик в зарубежных СМИ
Мировые СМИ о письме Эмине Эрдоган
Эмине Эрдоган и Мелания Трамп / AA
24 августа 2025 г.

Письмо первой леди Турции Эмине Эрдоган, адресованное супруге президента США Дональда Трампа Мелании Трамп, стало главной темой в ведущих мировых изданиях. В нем Эмине Эрдоган призвала проявить к палестинским детям ту же заботу и внимание, которые американская первая леди ранее выразила в адрес украинских детей. 

Журналисты отметили, что письмо прозвучало как сильный гуманитарный призыв и было опубликовано многими агентствами и газетами. 

Великобритания 

BBC разместила новость на своем сайте и в соцсетях, отметив призыв Эмине Эрдоган поднять голос ради детей Газы. В публикации процитированы ее слова: «Мы должны объединить наши голоса и силы против этой несправедливости». 

Газета The Telegraph отметила, что письмо направлено на вовлечение Мелании Трамп в усилия по установлению мира. 

Агентство Reuters вынесло в заголовок: «Первая леди Турции призывает Меланию Трамп высказаться о Газе» и подчеркнуло, что письмо вдохновлено обращением Мелании Трамп к президенту России Владимиру Путину по поводу детей Украины и России. 

Канал Sky News напомнил, что Эмине Эрдоган призвала проявить такую же заботу о палестинских детях, какую американская первая леди демонстрировала в отношении украинских. 

Франция 

Журнал Le Point привел слова Эмине Эрдоган о необходимости «объединить голоса» и отметил ее просьбу к Мелании Трамп обсудить ситуацию с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. 

Газета 20 minutes указала на цифры: в Газе за два года погибли 18 тыс. детей. В публикации подчеркнуто, что Эмине Эрдоган просила американскую первую леди направить Нетаньяху письмо с требованием остановить кризис. 

Le Figaro процитировало ее обращение: «Как мать, как женщина и как человек я глубоко разделяю ваши чувства и надеюсь, что вы подарите ту же надежду детям Газы, жаждущим мира». 

Германия 

Канал NTV сообщил об «эмоциональном письме» Эмине Эрдоган, отметив ее слова о гибели 62 тыс. мирных жителей в Газе, среди которых 18 тыс. Детей. 

Журнал Der Spiegel передал ее мысль о том, что надпись «неизвестный ребенок» на саванах погибших детей оставляет в памяти неизгладимые раны. 

Балканы 

В Болгарии агентство BTA и телеканал bTV сообщили, что Эмине Эрдоган призвала Меланию Трамп «проявить эмпатию и к Газе». 

В Греции газета To Vima подчеркнула ее просьбу проявить ту же заботу о палестинских детях, какую Мелания выразила в адрес Украины.  

Kathimerini отметила ее акцент на драматическом положении детей Газы. 

В Сербии агентство Tanjug и портал Blic выделили просьбу Эмине Эрдоган к американской первой леди обратиться к Нетаньяху. 

Швейцария и Бельгия 

Swissinfo сообщило о призыве Эмине Эрдоган выступить ради детей, «варварски убитых» в Газе.  

Газета Blick вынесла в заголовок: «Эмине Эрдоган просит Меланию Трамп помочь детям Газы». 

В Бельгии газета La Libre и телеканал VRT отметили ее слова о «детском кладбище», в которое превратилась Газа. 

Восточная Европа 

В Чехии газета Blesk выделила призыв проявить ту же заботу о палестинских детях, что и об украинских.  

Читайте также

В Боснии портал Klix назвал письмо «диалогом первых леди», а газета Dnevni Avaz подчеркнула гуманитарный характер обращения. 

Австралия и Азия 

Австралийское издание 9news подробно пересказало содержание письма.  

В Малайзии Free Malaysia Today и в Сингапуре The Straits Times отметили, что письмо прозвучало после объявления ООН о катастрофическом уровне голода в Газе.  

В Бангладеш агентство BSS процитировало ее слова: «За два года в Газе убиты 62 тыс. мирных жителей, среди них 18 тыс. детей». 

Южная Азия и Япония 

Пакистанская газета Dawn, индийская Times of India и японская Japan Today сообщили о призыве Эмине Эрдоган к Мелании Трамп использовать ее влияние для обращения к Нетаньяху. 

Ближний Восток 

Al Jazeera посвятила письму отдельный материал.  

В Ливане агентство NNA и телеканал MTV подчеркнули призыв Эмине Эрдоган к тому, что американская первая леди подарит детям Газы «ту же надежду, что и украинским».  

Саудовская Asharq Al-Awsat и эмиратская Sky News Arabia также сообщили о призыве «проявить ту же чуткость и к Газе». 

Израиль и Палестина 

Израильская газета Maariv написала, что Эмине Эрдоган попросила Меланию Трамп оказать давление на Нетаньяху.  

Yedioth Ahronot процитировала ее слова: «Для погибших уже поздно, но у оставшегося миллиона детей все еще есть шанс». 

Палестинские издания Alkuds Alarabi и Shehab Agency акцентировали внимание на ее словах о том, что дети лишены даже базовых прав. 

Северная Африка и Иран 

В Египте телеканал AlGhad сообщил о призыве действовать ради детей Газы. В Марокко газета Al Istiqlal выделила упоминание страданий детей. 

В Иране агентство IRNA вынесло в заголовок слова: «Дети Газы заслуживают счастья так же, как и украинские».  

Россия и постсоветское пространство 

В России агентства ТАСС и РИА сообщили о призыве Эмине Эрдоган к Мелании Трамп «поднять голос ради палестинских детей».  

«Коммерсантъ» отметил просьбу первой леди Турции проявить такую же заботу к палестинцам, как к украинским детям.  

Известия процитировали ее слова: «Для более миллиона детей, оставшихся в живых, еще есть шанс». 

В Азербайджане портал Qafqazinfo и газета Yeni Müsavat подчеркнули упоминание о 62 тыс. жертв.  

В Казахстане агентство «Казинформ» также опубликовало письмо, подчеркнув его гуманитарный характер. 

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us