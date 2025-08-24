Письмо первой леди Турции Эмине Эрдоган, адресованное супруге президента США Дональда Трампа Мелании Трамп, стало главной темой в ведущих мировых изданиях. В нем Эмине Эрдоган призвала проявить к палестинским детям ту же заботу и внимание, которые американская первая леди ранее выразила в адрес украинских детей.
Журналисты отметили, что письмо прозвучало как сильный гуманитарный призыв и было опубликовано многими агентствами и газетами.
Великобритания
BBC разместила новость на своем сайте и в соцсетях, отметив призыв Эмине Эрдоган поднять голос ради детей Газы. В публикации процитированы ее слова: «Мы должны объединить наши голоса и силы против этой несправедливости».
Газета The Telegraph отметила, что письмо направлено на вовлечение Мелании Трамп в усилия по установлению мира.
Агентство Reuters вынесло в заголовок: «Первая леди Турции призывает Меланию Трамп высказаться о Газе» и подчеркнуло, что письмо вдохновлено обращением Мелании Трамп к президенту России Владимиру Путину по поводу детей Украины и России.
Канал Sky News напомнил, что Эмине Эрдоган призвала проявить такую же заботу о палестинских детях, какую американская первая леди демонстрировала в отношении украинских.
Франция
Журнал Le Point привел слова Эмине Эрдоган о необходимости «объединить голоса» и отметил ее просьбу к Мелании Трамп обсудить ситуацию с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Газета 20 minutes указала на цифры: в Газе за два года погибли 18 тыс. детей. В публикации подчеркнуто, что Эмине Эрдоган просила американскую первую леди направить Нетаньяху письмо с требованием остановить кризис.
Le Figaro процитировало ее обращение: «Как мать, как женщина и как человек я глубоко разделяю ваши чувства и надеюсь, что вы подарите ту же надежду детям Газы, жаждущим мира».
Германия
Канал NTV сообщил об «эмоциональном письме» Эмине Эрдоган, отметив ее слова о гибели 62 тыс. мирных жителей в Газе, среди которых 18 тыс. Детей.
Журнал Der Spiegel передал ее мысль о том, что надпись «неизвестный ребенок» на саванах погибших детей оставляет в памяти неизгладимые раны.
Балканы
В Болгарии агентство BTA и телеканал bTV сообщили, что Эмине Эрдоган призвала Меланию Трамп «проявить эмпатию и к Газе».
В Греции газета To Vima подчеркнула ее просьбу проявить ту же заботу о палестинских детях, какую Мелания выразила в адрес Украины.
Kathimerini отметила ее акцент на драматическом положении детей Газы.
В Сербии агентство Tanjug и портал Blic выделили просьбу Эмине Эрдоган к американской первой леди обратиться к Нетаньяху.
Швейцария и Бельгия
Swissinfo сообщило о призыве Эмине Эрдоган выступить ради детей, «варварски убитых» в Газе.
Газета Blick вынесла в заголовок: «Эмине Эрдоган просит Меланию Трамп помочь детям Газы».
В Бельгии газета La Libre и телеканал VRT отметили ее слова о «детском кладбище», в которое превратилась Газа.
Восточная Европа
В Чехии газета Blesk выделила призыв проявить ту же заботу о палестинских детях, что и об украинских.
В Боснии портал Klix назвал письмо «диалогом первых леди», а газета Dnevni Avaz подчеркнула гуманитарный характер обращения.
Австралия и Азия
Австралийское издание 9news подробно пересказало содержание письма.
В Малайзии Free Malaysia Today и в Сингапуре The Straits Times отметили, что письмо прозвучало после объявления ООН о катастрофическом уровне голода в Газе.
В Бангладеш агентство BSS процитировало ее слова: «За два года в Газе убиты 62 тыс. мирных жителей, среди них 18 тыс. детей».
Южная Азия и Япония
Пакистанская газета Dawn, индийская Times of India и японская Japan Today сообщили о призыве Эмине Эрдоган к Мелании Трамп использовать ее влияние для обращения к Нетаньяху.
Ближний Восток
Al Jazeera посвятила письму отдельный материал.
В Ливане агентство NNA и телеканал MTV подчеркнули призыв Эмине Эрдоган к тому, что американская первая леди подарит детям Газы «ту же надежду, что и украинским».
Саудовская Asharq Al-Awsat и эмиратская Sky News Arabia также сообщили о призыве «проявить ту же чуткость и к Газе».
Израиль и Палестина
Израильская газета Maariv написала, что Эмине Эрдоган попросила Меланию Трамп оказать давление на Нетаньяху.
Yedioth Ahronot процитировала ее слова: «Для погибших уже поздно, но у оставшегося миллиона детей все еще есть шанс».
Палестинские издания Alkuds Alarabi и Shehab Agency акцентировали внимание на ее словах о том, что дети лишены даже базовых прав.
Северная Африка и Иран
В Египте телеканал AlGhad сообщил о призыве действовать ради детей Газы. В Марокко газета Al Istiqlal выделила упоминание страданий детей.
В Иране агентство IRNA вынесло в заголовок слова: «Дети Газы заслуживают счастья так же, как и украинские».
Россия и постсоветское пространство
В России агентства ТАСС и РИА сообщили о призыве Эмине Эрдоган к Мелании Трамп «поднять голос ради палестинских детей».
«Коммерсантъ» отметил просьбу первой леди Турции проявить такую же заботу к палестинцам, как к украинским детям.
Известия процитировали ее слова: «Для более миллиона детей, оставшихся в живых, еще есть шанс».
В Азербайджане портал Qafqazinfo и газета Yeni Müsavat подчеркнули упоминание о 62 тыс. жертв.
В Казахстане агентство «Казинформ» также опубликовало письмо, подчеркнув его гуманитарный характер.