Письмо первой леди Турции Эмине Эрдоган, адресованное супруге президента США Дональда Трампа Мелании Трамп, стало главной темой в ведущих мировых изданиях. В нем Эмине Эрдоган призвала проявить к палестинским детям ту же заботу и внимание, которые американская первая леди ранее выразила в адрес украинских детей.

Журналисты отметили, что письмо прозвучало как сильный гуманитарный призыв и было опубликовано многими агентствами и газетами.

Великобритания

BBC разместила новость на своем сайте и в соцсетях, отметив призыв Эмине Эрдоган поднять голос ради детей Газы. В публикации процитированы ее слова: «Мы должны объединить наши голоса и силы против этой несправедливости».

Газета The Telegraph отметила, что письмо направлено на вовлечение Мелании Трамп в усилия по установлению мира.

Агентство Reuters вынесло в заголовок: «Первая леди Турции призывает Меланию Трамп высказаться о Газе» и подчеркнуло, что письмо вдохновлено обращением Мелании Трамп к президенту России Владимиру Путину по поводу детей Украины и России.

Канал Sky News напомнил, что Эмине Эрдоган призвала проявить такую же заботу о палестинских детях, какую американская первая леди демонстрировала в отношении украинских.

Франция

Журнал Le Point привел слова Эмине Эрдоган о необходимости «объединить голоса» и отметил ее просьбу к Мелании Трамп обсудить ситуацию с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Газета 20 minutes указала на цифры: в Газе за два года погибли 18 тыс. детей. В публикации подчеркнуто, что Эмине Эрдоган просила американскую первую леди направить Нетаньяху письмо с требованием остановить кризис.

Le Figaro процитировало ее обращение: «Как мать, как женщина и как человек я глубоко разделяю ваши чувства и надеюсь, что вы подарите ту же надежду детям Газы, жаждущим мира».

Германия

Канал NTV сообщил об «эмоциональном письме» Эмине Эрдоган, отметив ее слова о гибели 62 тыс. мирных жителей в Газе, среди которых 18 тыс. Детей.

Журнал Der Spiegel передал ее мысль о том, что надпись «неизвестный ребенок» на саванах погибших детей оставляет в памяти неизгладимые раны.

Балканы

В Болгарии агентство BTA и телеканал bTV сообщили, что Эмине Эрдоган призвала Меланию Трамп «проявить эмпатию и к Газе».

В Греции газета To Vima подчеркнула ее просьбу проявить ту же заботу о палестинских детях, какую Мелания выразила в адрес Украины.

Kathimerini отметила ее акцент на драматическом положении детей Газы.

В Сербии агентство Tanjug и портал Blic выделили просьбу Эмине Эрдоган к американской первой леди обратиться к Нетаньяху.

Швейцария и Бельгия

Swissinfo сообщило о призыве Эмине Эрдоган выступить ради детей, «варварски убитых» в Газе.

Газета Blick вынесла в заголовок: «Эмине Эрдоган просит Меланию Трамп помочь детям Газы».

В Бельгии газета La Libre и телеканал VRT отметили ее слова о «детском кладбище», в которое превратилась Газа.

Восточная Европа

В Чехии газета Blesk выделила призыв проявить ту же заботу о палестинских детях, что и об украинских.