Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за поддержку мирного урегулирования в регионе Южного Кавказа и личный подарок с автографом.

Данной информацией азербайджанский лидер поделился на своей официальной странице в соцсети X.

«Благодарю президента Дональда Трампа за исторические фотографии, подаренные мне с его личной подписью, и за добрые слова, написанные на них. Высоко ценю решительную поддержку президента Дональда Трампа нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также мирной повестке на Южном Кавказе и в мире, и еще раз выражаю ему глубокую признательность за это», — говорится в публикации.

Отметим, что надпись на фотографии гласит: Ilham, You are Great Leader («Ильхам, вы великий лидер!»).