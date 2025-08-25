Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за поддержку мирного урегулирования в регионе Южного Кавказа и личный подарок с автографом.
Данной информацией азербайджанский лидер поделился на своей официальной странице в соцсети X.
«Благодарю президента Дональда Трампа за исторические фотографии, подаренные мне с его личной подписью, и за добрые слова, написанные на них. Высоко ценю решительную поддержку президента Дональда Трампа нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также мирной повестке на Южном Кавказе и в мире, и еще раз выражаю ему глубокую признательность за это», — говорится в публикации.
Отметим, что надпись на фотографии гласит: Ilham, You are Great Leader («Ильхам, вы великий лидер!»).
Напомним, что 8 августа Алиев, Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали «Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией» в Вашингтоне.
«Ильхам Алиев и Никол Пашинян войдут в историю», — заявил на церемонии президент США. По его словам, Баку и Ереван обязуются прекратить любые столкновения навсегда.
«Азербайджан и Армения обязуются прекратить любые столкновения навсегда, наладить торговлю и дипотношения, уважать суверенитет и территориальную целостность друг-друга», сказал Трамп, добавив — он считает, что у Алиева и Пашиняна «прекрасные отношения».