У каждого поколения есть свои герои-спортсмены. Некоторые из них выходят за рамки своей спортивной карьеры, благодаря которой они становятся известными, и используют полученные возможности, чтобы творить добро намного большее, чем спортивные заслуги.

Преследуемые, оскорбляемые и унижаемые на каждом шагу политиками и ведущими СМИ на Западе и во всем мире мусульмане часто искали утешения и ощущения причастности к славе легенд мира спорта, разделяющих их веру. Тех, кому, несмотря на трудности, удавалось заставить общество признать их и их усилия, а также принять тот факт, что они являются мусульманами.

В современном мире, пожалуй, ни один другой спортсмен не представляет идеалы исламского благочестия, скромности и мастерства в своем деле ярче, чем легенда смешанных боевых искусств Хабиб «Орел» Нурмагомедов.

Вечером 24 октября он еще раз доказал, что остается самым сильным бойцом. Он украсил ринг победой над главным соперником Джастином Гэтджи, увеличив тем самым свой непобитый рекорд до 29-0.

Теперь, находясь на шаг ближе к реализации плана своего отца по «формированию» непревзойденного мастера боевых искусств с чистым результатом 30-0, он – спортсмен, которым все мусульмане могут восхищаться как за его мастерство, так и за поведение на ринге и за ее пределами. Он также является тем чемпионом, которого его покойный отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов с гордостью назвал бы своим сыном.

Реализация плана АбдулманапаХабиб, родившийся в горной местности с суровым климатом в России, в республике Дагестан, с рождения воспитывался настоящим воином, а не просто профессиональным боксером. На протяжении всей его карьеры отец Абдулманап был рядом с ним, направляя и помогая добиться успеха, даже когда ему было отказано в визе для въезда в США, где он должен был поддерживать сына во время очередного боя UFC.

Приверженность Абдулманапа исламу проявлялась во всех его интервью (впоследствии Хабиб также последовал его примеру), и он, безусловно, верил в профессиональную подготовку своего сына, зная, что тот достигнет вершины.

К сожалению, в результате пандемии коронавируса, которая приостановила жизнь во всем мире, Абдулманап заболел и умер в июле в возрасте 57 лет. Во время поединка 24 октября Хабибу впервые пришлось сражаться без той поддержки, которую чувствует сын, имея при себе наставления и мудрость своего отца.

Тем не менее, чемпион в легком весе проявил свой характер и продемонстрировал, что он усвоил уроки своего великого покойного отца. Он будет продолжать чтить его память, достигая самого высокого уровня и храня спортивное наследие внутри и вне ринга. Его отец был бы крайне горд своим сыном.

Ключ к успеху Хабиба не является ни для кого секретом. Каждый боец, который когда-либо выходил против него, заранее знал, на что он идет. Но при этом никто не смог перечеркнуть испытанную Абдулманапом формулу усердной работы, дисциплины, технического мастерства и духовной убежденности.

Режим тренировок Хабиба до невозможности строг: он ообъединяет непоколебимую стойкость, которой славятся жители Кавказа, техническое совершенство в боевом искусстве самбо, которому его обучил отец, а также воспитание себя морально и духовно сильной личностью, находящей утешение и силу в исламе.

Хабиб, как известно, в детстве боролся с медведями, он плавает против мощных течений в ледяных реках и сражается с самыми именитыми соперниками, пока они, а не он, не лишаются сил и не падают ниц перед ним. Как однажды сказал Абдулманап о своем сыне: «Ребенок всегда хочет, чтобы его отец видел, на что способен его сын», чтобы доказать свою силу характера.

«Орел» провел всю свою жизнь, подтверждая миссию своего отца, показывая, на что он был способен, одерживая победы и получая самое лучшее, что мир мог предложить. Он не только два года подряд доминировал на чемпионатах мира по самбо, когда ему было чуть за двадцать, но и боролся с одними из самых сильных мировых бойцов в соревнованиях ММА.

Он стал чемпионом в легком весе в апреле 2018 года после победы над скандально известным нью-йоркцем Элом Яквинтой по прозвищу «Бешеный». С того момента он трижды защитил свой чемпионский титул. Гэтджи стал последним, кто не смог его одолеть.

Примечательно, что однажды Хабиб защитил свой титул в бое против скандальной суперзвезды Конора МакГрегора, который провел большую часть 2018 года, оскорбляя отца, жену и веру Хабиба, только с тем, чтобы в итоге быть поверженным дагестанским чемпионом, а впоследствии и в более уважительном, но, тем не менее, решающем поединке против Дастина Пуарье в 2019 году.

План Абдулманапа в отношении Хабиба заключался в том, чтобы сын достиг чистого результата 30-0 перед уходом из спорта. Cудя по всему, дагестанец находится всего в одном шаге от осуществления мечты своего отца.

Некомплексующий мусульманин в исламофобском мире

То, что делает Хабиба таким особенным, – это не только его профессиональная деятельность на ринге и поведение за его пределами, но это также его влияние на фанатов и способность в самом лучшем свете изображать практикующих мусульман как преданных, трудолюбивых и успешных людей.

Примечательно, что Хабиб предпочитает держаться подальше от политических дел. В отличие от легенды бокса Мухаммада Али, который безоговорочно доминировал в супертяжелом весе в 1960-х и 1970-х годах, Хабиб избрал более сдержанный подход.

В период движения за гражданские права чернокожих в Америке, Али отказался от призыва в армию США для войны во Вьетнаме, заявив в 1967 году: «Они [Вьетконг] никогда не называли меня негром».

Али был осужден за уклонение от военной службы, и ему отказали в боксерской лицензии на участие в соревнованиях в Соединенных Штатах. Кроме того, он был лишен титула чемпиона в супертяжелом весе и не участвовал в боях до 1971 года. Тем самым у него украли четыре года из всего периода господства на вершине «сладкой науки» – так ласково называют бокс.

Тем не менее, «Величайшему» вскоре отменили несправедливое обвинение, и он вернулся в мир бокса, чтобы зарекомендовать себя как одного из самых успешных и откровенных боксеров в истории.

Интересно, что недавно Хабиб дал комментарий СМИ по поводу его собственного влияния в обществе. Отвечая на вопрос, является ли он современным Али, народным чемпионом, образцовый скромный мусульманский воин отказался от сравнения. Сославшись на преследования чернокожих американцев в то время, когда Али строил легенду вокруг себя, он сказал: «Для того, чтобы меня могли сравнивать с ним, мне нужно вернуться в те годы и быть темнокожим и чемпионом. Потом посмотрим, как я буду вести себя в такой ситуации».

Хотя политический квиетизм Хабиба нельзя сравнивать с неустрашимой защитой Али своего расового и религиозного происхождения, надо понимать, что мы живем в трагическую эпоху, когда мусульмане воспринимаются как угроза национальной безопасности из-за внешних атрибутов, например, женщины, надевающие хиджабы, или отращивающие бороду мужчины. Их преследуют по всему миру: будь то мусульмане в оккупированном Индией Кашмире, рохинджа в Мьянме, уйгуры и мусульмане-хуэй в Китае, или даже в самом сердце светского Запада, где французские политики всего политического спектра, включая президента Эммануэля Макрона, добиваются исламофобских голосов, делая экстремистские заявления и осуждая все мусульманское сообщество из-за действий крайнего меньшинства.

Именно таким образом трансляции публичных выступлений Хабиба перед десятками миллионов людей по всему миру, в которых фигурировали слова «Аль-хамду лиЛлях» (слава Всевышнему Аллаху) и «иншаЛлах» (если будет на то воля Аллаха) указывали на то, что его успех исходит только от Бога. При этом надетая на голову традиционная папаха, подчеркивающая его аварское происхождение, также посылала мощный сигнал. Бородатый Хабиб в традиционной дагестанской одежде, восхваляющий своего Господа, проникнутый исламской верой, которая подпитывала его достижения, и добивающийся высочайшего успеха в среде, где преобладают все атрибуты западной культуры – от хвастовства Макгрегора, демонстрирующего свое богатство, до полураздетых девушек на ринге, создающих унизительный визуальный секс-праздник для фанатов, большинство которых составляют мужчины, представляет собой важный месседж.

Хабиб возвышается над всем этим, отводя взгляд и посвящая себя мастерству своего дела, как того требует исламское учение.

Этот образец чемпиона, верного своей религии, своим принципам и подтверждающего высочайшие характеристики сыновней почтительности, заставляет людей уважать мусульман такими, какие они есть. Он также служит источником вдохновения для молодых последователей ислама всего мира, которые чувствуют себя в безвыходном положении из-за своей идентичности. Теперь они могут взглянуть на Хабиба и почувствовать гордость за то, что являются мусульманами, и попробовать самим достичь вершин в своей области.

Одно только это влияние Хабиба превосходит его спортивные достижения. Я уверен, что если бы Абдулманап был жив сегодня, он славил бы Аллаха за благословение, которое его сын оказал его имени при его жизни, а теперь и после смерти.