Аналитики Politico предупреждают: в ближайшие пять лет мир может оказаться втянутым сразу в несколько крупных войн. Ошибки, случайные инциденты или сознательная эскалация способны превратить локальные конфликты в глобальные кризисы. Эксперты выделяют пять ключевых точек напряженности, каждая из которых грозит подорвать всю мировую экономику.

Страны Балтии

Эстония, Латвия и Литва снова в зоне риска. Любая провокация — кибератака, авария на железной дороге или блокировка российского эксклава Калининградской области — может стать предлогом для Москвы ввести войска. Тогда НАТО придется выбирать: защищать самых маленьких союзников или признать, что статья 5 — пустая декларация, отмечает Politico. Шанс того, что Россия решится напасть на страны Балтии крайне мал — особенно после разрушительной войны с Украиной у Москвы не хватит вооружений и сил на то, чтобы пойти войной еще и на блок НАТО. Однако вероятность этого сценария все равно не нулевая.

Тайвань

Китайский лидер Си Цзиньпин открыто готовит почву для захвата острова, пишет Politico. Американские военные игры показывают: защита Тайваня обойдется США в десятки тысяч жизней и быстро исчерпает арсеналы. Если Пекин добьется своего, карта всего Тихоокеанского региона изменится, а Япония и Южная Корея могут задуматься о собственном ядерном оружии. Пока же Тайвань защищает его «‎силиконовый щит»‎ — на острове сосредоточены крупнейшие в мире заводы по производству чипов, крайне необходимых для развития нейросетей. И Китай, и США остро зависят от этих чипов, потому пока о вторжении речи не идет.

Индия и Пакистан

Две ядерные державы уже обменялись ракетными ударами в мае после теракта в Кашмире. На вооружении каждой страны около 200 ядерных боеголовок. Даже ограниченный обмен ударами нанес бы катастрофический ущерб и вызвал бы «ядерную зиму», которая ударила бы по продовольственной безопасности всего региона и подорвала мировые торговые цепочки.