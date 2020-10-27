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В Дагестане мошенники «постарели» ради пенсии и похитили более 5 млн рублей
Семь жителей Дагестана специально увеличили свой фактический возраст, благодаря чему стали пенсионерами на 10-14 лет раньше установленного законом срока. Это не первая мошенническая схема получения соцвыплат, выявленная в республике
В Дагестане мошенники «постарели» ради пенсии и похитили более 5 млн рублей
Фото: Reuters / Others
27 октября 2020 г.

Свыше 5 миллионов рублей были похищены в результате преждевременного и незаконного выхода на пенсию семи жителей Левашинского района Дагестана, сообщает агентство «Регион Онлайн».

Для получения пенсионных выплат мошенники специально «постарели», увеличив свой фактический возраст, благодаря чему им была назначена пенсия на 10-14 лет раньше установленного законом срока. Сначала они сделали поддельные паспорта, а затем – фальшивые документы со сведениями о трудовом стаже. После этого в пенсионном фонде им назначалась пенсия.

«Злоумышленники незаконно получили пенсионные выплаты на сумму порядка 5,5 миллиона рублей», – сообщили в региональной прокуратуре.

В настоящее время в республике возбуждены семь уголовных дел о мошенничестве в отношении самих «пенсионеров» и уголовные дела о служебном подлоге.

Ранее следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении 50-летней жительницы Унцукульского района и инспектора по доставке пенсий.

По версии следствия, в феврале 2020 года подозреваемые, вступив в сговор между собой, путем подделки официальных документов, с февраля по апрель 2020 года продолжали получать пенсию умершей матери одной из подозреваемых. Всего они похитили более 100 тысяч рублей.

В сентябре в Хасавюртовском районе Дагестана было передано в суд уголовное дело против сотрудницы отдела социальной защиты. По данным следствия, летом 2014 года обвиняемая вступила в сговор с начальником и другими сотрудниками управления для хищения бюджетных денег, предназначенных для выплат ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет.

По данным агентства Regnum, мошенники включили в электронную базу данных Министерства труда Дагестана расчетно-платежные ведомости более 600 вымышленных получателей выплат. После этого вместе с начальниками отделений почтовой связи и почтальонами в населенных пунктах Хасавюртовского района похитили более 40 миллионов рублей.

Злоумышленнице предъявлено соответствующее обвинение. Уголовное дело в отношении тринадцати начальников отделений почтовой связи, почтальона и начальника отдела управления соцзащиты населения района в настоящее время рассматривается в суде.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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