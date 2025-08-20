Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «героем войны», хотя израильский глава правительства разыскивается Международным уголовным судом (МУС) за военные преступления в Газе.

«Он хороший человек. Он там сражается... Он герой войны, потому что мы работали вместе. Он герой войны. Думаю, я тоже», — заявил Трамп во вторник в интервью консервативному радиоведущему Марку Левину.

Трамп отверг попытки привлечь Нетаньяху к ответственности, заявив, что «они пытаются посадить его в тюрьму». Неясно, имел ли он в виду ордер МУС или внутренние коррупционные дела Нетаньяху.

В ноябре прошлого года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Нетаньяху, находящийся под судом с 2020 года, стал первым израильским лидером, столкнувшимся с уголовным преследованием на посту.