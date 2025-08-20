ВОЙНА В ГАЗЕ
Трамп назвал преступника Нетаньяху «героем»
Президент США похвалил Нетаньяху, несмотря на ордер на арест МУС за военные преступления в Газе
Дональд Трамп / Reuters
20 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «героем войны», хотя израильский глава правительства разыскивается Международным уголовным судом (МУС) за военные преступления в Газе.

«Он хороший человек. Он там сражается... Он герой войны, потому что мы работали вместе. Он герой войны. Думаю, я тоже», — заявил Трамп во вторник в интервью консервативному радиоведущему Марку Левину.

Трамп отверг попытки привлечь Нетаньяху к ответственности, заявив, что «они пытаются посадить его в тюрьму». Неясно, имел ли он в виду ордер МУС или внутренние коррупционные дела Нетаньяху.

В ноябре прошлого года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Нетаньяху, находящийся под судом с 2020 года, стал первым израильским лидером, столкнувшимся с уголовным преследованием на посту.

По данным местных властей, Израиль убил более 62 000 палестинцев в Газе с октября 2023 года — подавляющее большинство из них женщины и дети. Военная кампания опустошила эксклав, в котором бушует голод из-за израильской блокады.

Трамп также заявил, что «упорно работал» над освобождением израильских заложников в прошлых переговорах с палестинским движением ХАМАС: «Именно я вернул всех заложников... У меня так много писем от родителей, от самих детей и людей, которые вышли... никого из этих людей не было бы дома, но я их вернул».

Президент похвалил авиаудары США по иранским ядерным объектам в июне: «Я послал эти самолеты... Пилоты прибыли. Я наградил их. Я привел их всех в Овальный кабинет, людей, причастных ко всей этой операции, которая была настолько совершенна... полное уничтожение».

Трамп также раскритиковал демократов, в частности обвинил лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера в поддержке палестинцев: «Удивительно, что демократы, как Шумер — палестинец. Знаете, сейчас он палестинский сенатор. Мы называем его палестинским сенатором от Нью-Йорка».

