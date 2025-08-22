Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп объявил о своей отставке после того, как Кабинет министров не смог прийти к согласию по вопросу введения санкций против Израиля.



«Я вижу, что не способен предпринять достаточные дополнительные меры для усиления давления на Израиль», — заявил он в интервью местному новостному агентству ANP после безрезультатной дискуссии по поводу возможных санкций.



Вельдкамп отметил, что правительство уже предприняло «значительные шаги» в данном направлении. Однако, как признался министр, он испытывал давление, требующее дальнейших действий в связи с ситуацией в Газе и на оккупированном Западном берегу.



Поскольку партии VVD и BBB выступили против принятия новых мер, Вельдкамп заявил, что больше не уверен в возможности реализации своих планов, и принял решение уйти в отставку.



В прошлом месяце Вельдкамп объявил ультраправых израильских министров Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича персонами нон грата в Нидерландах.



Отставка последовала за обещанием министра парламенту ввести «необходимые» меры против Израиля, что не было согласовано с партнерами по коалиции.



Отметим, что ситуация в Газе продолжает оставаться напряженной. Министерство здравоохранения региона сообщило, что с октября 2023 года в результате преступных действий израильской армии погибли как минимум 62 263 палестинца.



По данным ведомства, только за последние сутки убит 71 человек. Еще 251 получили ранения. Общее число пострадавших с начала войны достигло 157 365.



Кроме того, зафиксированы два новых случая смерти от голода и истощения, вызванных блокадой: среди них один ребенок. Таким образом, количество жертв голода в Газе возросло до 273, среди которых 112 детей.



Напомним, что ранее правительство Израиля одобрило представленный армией план оккупации города Газа. Об этом сообщил министр обороны Исраэль Кац. По его словам, операция будет включать интенсивный огонь, перемещение жителей и действия на земле.