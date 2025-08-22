ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Оливковые рощи превращены в пустыню
Израильские военные второй день блокируют палестинское поселение Аль-Мугайир на Западном берегу, задерживая жителей, разрушая дома и уничтожая тысячи оливковых деревьев
Оливковые рощи превращены в пустыню
Израильские силы уничтожили 10 тыс. оливковых деревьев на Западном берегу / Reuters
12 часов назад

Израильские силы второй день подряд проводят масштабные рейды в поселении Аль-Мугайир к востоку от Рамаллы на оккупированном Западном берегу реки Иордан. По данным местных властей, военные задержали десятки палестинцев и продолжили снос строений. 

Армия вновь ввела комендантский час и фактически изолировала поселение. Местные жители сообщили, что военные избивали людей. Отмечаются случаи грабежа: из домов изымались деньги, золото и ценные вещи. Несколько автомобилей были конфискованы. 

Поселение полностью блокировано. Медицинские бригады и машины скорой помощи не могут попасть внутрь. Сотни рабочих оказались за пределами деревни и не имеют доступа к своим домам. 

По информации местных структур, в восточной части поселения уничтожено около 10 тыс. саженцев оливковых деревьев.  

Читайте также

Представители властей подчеркнули, что такие действия наносят тяжелый психологический и экономический ущерб жителям и призвали международное сообщество вмешаться. 

В последние недели израильские силы регулярно блокируют въезды и выезды в отдельных районах Западного берега, проводя массовые рейды.  

С 7 октября 2023 года, когда Израиль начал атаки на сектор Газа, на оккупированных территориях резко возросло число задержаний, обысков и нападений на палестинцев. 

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us