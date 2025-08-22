Израильские силы второй день подряд проводят масштабные рейды в поселении Аль-Мугайир к востоку от Рамаллы на оккупированном Западном берегу реки Иордан. По данным местных властей, военные задержали десятки палестинцев и продолжили снос строений.

Армия вновь ввела комендантский час и фактически изолировала поселение. Местные жители сообщили, что военные избивали людей. Отмечаются случаи грабежа: из домов изымались деньги, золото и ценные вещи. Несколько автомобилей были конфискованы.

Поселение полностью блокировано. Медицинские бригады и машины скорой помощи не могут попасть внутрь. Сотни рабочих оказались за пределами деревни и не имеют доступа к своим домам.

По информации местных структур, в восточной части поселения уничтожено около 10 тыс. саженцев оливковых деревьев.