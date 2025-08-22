Министерство здравоохранения Газы сообщило, что с октября 2023 года в результате преступных действий израильской армии погибли как минимум 62 263 палестинца.

По данным ведомства, только за последние сутки убит 71 человек. Еще 251 получили ранения. Общее число пострадавших с начала войны достигло 157 365.

Кроме того, зафиксированы два новых случая смерти от голода и истощения, вызванных блокадой: среди них один ребенок. Таким образом, количество жертв голода в Газе возросло до 273, среди которых 112 детей.

Напомним, что ранее правительство Израиля одобрило представленный армией план оккупации города Газа. Об этом сообщил министр обороны Исраэль Кац. По его словам, операция будет включать интенсивный огонь, перемещение жителей и действия на земле.

Кац пригрозил, что вскоре над Газой «откроются врата ада». Он заявил, что кампания продлится до выполнения условий Израиля — освобождения 50 израильских заложников и разоружения движения ХАМАС.