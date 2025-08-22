ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Израильская армия продолжает убивать палестинцев
Только за последние сутки погиб 71 человек
Израильская армия продолжает убивать палестинцев
Погибший в секторе Газа палестинец / TRT Global
22 августа 2025 г.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что с октября 2023 года в результате преступных действий израильской армии погибли как минимум 62 263 палестинца.

По данным ведомства, только за последние сутки убит 71 человек. Еще 251 получили ранения. Общее число пострадавших с начала войны достигло 157 365.

Кроме того, зафиксированы два новых случая смерти от голода и истощения, вызванных блокадой: среди них один ребенок. Таким образом, количество жертв голода в Газе возросло до 273, среди которых 112 детей.

Напомним, что ранее правительство Израиля одобрило представленный армией план оккупации города Газа. Об этом сообщил министр обороны Исраэль Кац. По его словам, операция будет включать интенсивный огонь, перемещение жителей и действия на земле. 

Кац пригрозил, что вскоре над Газой «откроются врата ада». Он заявил, что кампания продлится до выполнения условий Израиля — освобождения 50 израильских заложников и разоружения движения ХАМАС. 

Читайте также

Еще 7 августа кабинет безопасности Израиля утвердил общий план оккупации сектора. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху тогда подчеркнул намерение «взять под контроль всю Газу».  

Напомним, что в ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе.

Израиль также сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН.

СвязанныеTRT Global - Израильская армия созналась в убийствах?



Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us