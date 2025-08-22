Палестинское движение ХАМАС в пятницу попривествовало тот факт, что ООН подтвердила факт наличия голода в Газе. Тем не менее, в движении отметили, что это произошло «слишком поздно».
«Мы неоднократно заявляли, что политика блокады, систематического голодания и лишения нашего народа пищи, медикаментов и воды представляет собой настоящий геноцид. Сегодняшние отчеты ООН подтвердили всему миру масштабы гуманитарной катастрофы, которую переживает наш народ», — говорится в заявлении движения в Telegram.
В ХАМАС обвинили Израиль в «преступном отрицании установленного факта» и «ложных заявлениях об отсутствии голода», отметив, что это «намеренное сокрытие убийства голодом, практикуемого против детей, женщин и больных в нарушение международного права и норм».
Организация также заявила, что международное сообщество «несет срочную юридическую и моральную ответственность за то, чтобы остановить преступления против человечности и спасти более двух миллионов человек, сталкивающихся с геноцидом, голодом и систематическим разрушением всех условий жизни».
На этом фоне международная организация Save the Children предупредила, что по меньшей мере 132 тысячи детей младше пяти лет в Газе находятся под угрозой смерти от острого недоедания. Это произошло после официального подтверждения ООН факта голода в секторе впервые с начала блокады.
По данным системы классификации продовольственной безопасности (IPC), более 500 тысяч человек — половина из них дети — переживают «катастрофический голод», что является самым высоким уровнем шкалы IPC.
Организация отмечает, что кризис стремительно усугубляется: уровень недоедания среди детей с мая удвоился.
«Мир на протяжении почти двух лет наблюдал, как дети в Газе немыслимо страдают. Теперь же у нас есть подтверждение, что сотни тысяч из них медленно умирают от голода. Никто не должен мириться с этим», — заявила генеральный директор Save the Children Ингер Ашинг.
Она обвинила Израиль в «использовании голода как оружия войны», подчеркнув, что ограниченные поставки гуманитарной помощи лишь доказывают возможность Израиля «в любой момент прекратить нехватку продовольствия».
Ашинг также предупредила, что последствия голода «необратимы, особенно для детей».