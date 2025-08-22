Палестинское движение ХАМАС в пятницу попривествовало тот факт, что ООН подтвердила факт наличия голода в Газе. Тем не менее, в движении отметили, что это произошло «слишком поздно».

«Мы неоднократно заявляли, что политика блокады, систематического голодания и лишения нашего народа пищи, медикаментов и воды представляет собой настоящий геноцид. Сегодняшние отчеты ООН подтвердили всему миру масштабы гуманитарной катастрофы, которую переживает наш народ», — говорится в заявлении движения в Telegram.

В ХАМАС обвинили Израиль в «преступном отрицании установленного факта» и «ложных заявлениях об отсутствии голода», отметив, что это «намеренное сокрытие убийства голодом, практикуемого против детей, женщин и больных в нарушение международного права и норм».

Организация также заявила, что международное сообщество «несет срочную юридическую и моральную ответственность за то, чтобы остановить преступления против человечности и спасти более двух миллионов человек, сталкивающихся с геноцидом, голодом и систематическим разрушением всех условий жизни».

На этом фоне международная организация Save the Children предупредила, что по меньшей мере 132 тысячи детей младше пяти лет в Газе находятся под угрозой смерти от острого недоедания. Это произошло после официального подтверждения ООН факта голода в секторе впервые с начала блокады.