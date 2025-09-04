Федеральный суд в Бостоне признал незаконным решение администрации Дональда Трампа о прекращении финансирования исследований Гарвардского университета на сумму $2,2 млрд. Судья Эллисон Барроуз 3 сентября постановила, что Белый дом не имеет права перекрывать денежные потоки крупнейшему американскому вузу.
Решение стало самой крупной победой Гарварда, который оказался в центре кампании Трампа против университетов Лиги Плюща. Президент утверждает, что высшие учебные заведения США якобы «заражены антисемитизмом» и «радикальными левыми идеями». На деле же Трамп критикует вузы из-за их независимой позиции и отказа слепо поддерживать Израиль.
Ранее администрация Трампа добилась соглашений с Колумбийским университетом и еще двумя вузами. Колумбия согласилась выплатить более $220 млн, чтобы восстановить доступ к федеральным грантам.
В случае Гарварда Белый дом пошел дальше: отозвал сотни исследовательских проектов, пригрозил лишить университет аккредитации и даже запретить приезд иностранных студентов, которые составляют четверть всех учащихся. Но вуз отказался подчиняться и запрещать пропалестинские митинги или выдавать списки студентов, участвовавших в демонстрациях против израильской агрессии в Газе.
Трамп заявил, что Гарвард «недостаточно защищает» еврейских студентов от преследований. В августе он потребовал через министра образования Линду Макмэн $500 млн компенсации от университета и приказал «не вести переговоров».
По словам президента университета Алана Гарбера, Белый дом вышел далеко за рамки борьбы с антисемитизмом и попытался контролировать, кого Гарвард нанимает, какие программы ведет и какие идеи допускает. В апрельском письме рабочая группа администрации требовала изменить систему управления, кадровую политику и даже учебные курсы.
Гарвард отказался идти на условия Трампа, после чего финансирование вуза резко сократили. Университет назвал это нарушением права на свободу слова и попыткой навязать цензуру. Теперь суд обязал правительство восстановить гранты и запретил использовать финансовые рычаги для давления на академическую свободу.