Федеральный суд в Бостоне признал незаконным решение администрации Дональда Трампа о прекращении финансирования исследований Гарвардского университета на сумму $2,2 млрд. Судья Эллисон Барроуз 3 сентября постановила, что Белый дом не имеет права перекрывать денежные потоки крупнейшему американскому вузу.

Решение стало самой крупной победой Гарварда, который оказался в центре кампании Трампа против университетов Лиги Плюща. Президент утверждает, что высшие учебные заведения США якобы «заражены антисемитизмом» и «радикальными левыми идеями». На деле же Трамп критикует вузы из-за их независимой позиции и отказа слепо поддерживать Израиль.

Ранее администрация Трампа добилась соглашений с Колумбийским университетом и еще двумя вузами. Колумбия согласилась выплатить более $220 млн, чтобы восстановить доступ к федеральным грантам.

В случае Гарварда Белый дом пошел дальше: отозвал сотни исследовательских проектов, пригрозил лишить университет аккредитации и даже запретить приезд иностранных студентов, которые составляют четверть всех учащихся. Но вуз отказался подчиняться и запрещать пропалестинские митинги или выдавать списки студентов, участвовавших в демонстрациях против израильской агрессии в Газе.