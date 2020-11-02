Доверие жителей Франции к действующим властям продолжает снижаться. Согласно последнему опросу общественного мнения, который приводит Anadolu, лишь 26% респондентов верят в то, что власти страны способны обеспечить их безопасность, в том числе от проявлений терроризма. Около 57% опрошенных считают, что улицы Франции патрулирует недостаточное количество полицейских и военных.

Опрос был проведен холдинговой компанией Fiducial и аналитическим центром Odoxa.

Для сравнения, в июле этого года уровень доверия к правительству составлял 42%. За последние четыре года этот показатель не падал ниже 40% за исключением короткого промежутка после атаки на полицейский участок в октябре 2019 года.

В сентябре результаты аналогичного опроса свидетельствовали о том, что лишь 38,7% французов доверяют политике президента Эммануэля Макрона.

Ранее, 16 октября, в пригороде Парижа был обезглавлен 47-летний школьный учитель истории и географии за то, что показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммада на занятиях по свободе слова. Убийца был застрелен при задержании полицией.

29 октября во французской Ницце мужчина напал на базилику Нотр-Дам, убив двух человек внутри и одного снаружи. Одна из жертв была обезглавлена.

Примерно в это же время в Авиньоне на юго-востоке Франции еще один мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Он был застрелен в ходе задержания полицией.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение «исламистским терактом» и призвал к защите светских ценностей Французской республики от радикального ислама. Экстремистские и крайне неуважительные заявления Макрона вызвали возмущение и протесты среди многих мусульман в мире.