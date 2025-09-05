Президент США Дональд Трамп в своем посте в Truth Social написал, что Соединенные Штаты «потеряли Россию и Индию из-за Китая». Он сопроводил запись фотографией российского лидера Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

«Похоже, мы потеряли Индию и Россию из-за Китая, самого мрачного и бездонного. Пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе!» — заявил американский лидер.

Эта реакция последовала за саммитом Шанхайской организации сотрудничества, который прошел на этой неделе в китайском Тяньцзине. По данным Bloomberg, совместное участие лидеров Китая, России и Индии продемонстрировало «успех проекта Пекина по созданию альтернативы мировому порядку во главе с США».

Сам Трамп ранее подчеркивал, что не считает опасным возможное объединение Китая и России против Соединенных Штатов.

«Они никогда бы не применили свои вооруженные силы против нас. Поверьте, это было бы худшим, что они могли бы сделать», — сказал он.

По завершении саммита в Пекине состоялся военный парад по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. На нем присутствовали Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын.