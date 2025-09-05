ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Трамп: «Похоже, мы потеряли Индию и Россию из-за Китая»
Дональд Трамп заявил, что совместное участие лидеров Китая, России и Индии в саммите ШОС показало сближение этих стран и утрату Вашингтоном влияния на них
Трамп: «Похоже, мы потеряли Индию и Россию из-за Китая»
Президент США Дональд Трамп / AP
5 сентября 2025 г.

Президент США Дональд Трамп в своем посте в Truth Social написал, что Соединенные Штаты «потеряли Россию и Индию из-за Китая». Он сопроводил запись фотографией российского лидера Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. 

«Похоже, мы потеряли Индию и Россию из-за Китая, самого мрачного и бездонного. Пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе!» — заявил американский лидер. 

Эта реакция последовала за саммитом Шанхайской организации сотрудничества, который прошел на этой неделе в китайском Тяньцзине. По данным Bloomberg, совместное участие лидеров Китая, России и Индии продемонстрировало «успех проекта Пекина по созданию альтернативы мировому порядку во главе с США». 

Сам Трамп ранее подчеркивал, что не считает опасным возможное объединение Китая и России против Соединенных Штатов.  

«Они никогда бы не применили свои вооруженные силы против нас. Поверьте, это было бы худшим, что они могли бы сделать», — сказал он. 

По завершении саммита в Пекине состоялся военный парад по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. На нем присутствовали Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын.  

Читайте также

Трамп заявил, что следил за мероприятием и попросил Си Цзиньпина передать «самые теплые пожелания» Путину и Ким Чен Ыну, «пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки». 

В Кремле отметили, что слова американского президента о заговоре могли быть сказаны в ироничном или переносном ключе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что «никакие заговоры никто не строил». 

Китай и Индия продолжают переговоры с США о торговых соглашениях. Ранее тарифы на китайские товары в США были повышены до 145%, но позже стороны договорились о временном снижении.  

Для Индии общий уровень американских тарифов сейчас составляет 50%. Как писала The Washington Post, Трамп отказался рассматривать соглашение с Нью-Дели до тех пор, пока Индия не согласится сократить закупки российской нефти. 

СвязанныеTRT Global - Китай похоронил американскую гегемонию своим парадом
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us