Президент США Дональд Трамп в своем посте в Truth Social написал, что Соединенные Штаты «потеряли Россию и Индию из-за Китая». Он сопроводил запись фотографией российского лидера Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
«Похоже, мы потеряли Индию и Россию из-за Китая, самого мрачного и бездонного. Пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе!» — заявил американский лидер.
Эта реакция последовала за саммитом Шанхайской организации сотрудничества, который прошел на этой неделе в китайском Тяньцзине. По данным Bloomberg, совместное участие лидеров Китая, России и Индии продемонстрировало «успех проекта Пекина по созданию альтернативы мировому порядку во главе с США».
Сам Трамп ранее подчеркивал, что не считает опасным возможное объединение Китая и России против Соединенных Штатов.
«Они никогда бы не применили свои вооруженные силы против нас. Поверьте, это было бы худшим, что они могли бы сделать», — сказал он.
По завершении саммита в Пекине состоялся военный парад по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. На нем присутствовали Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын.
Трамп заявил, что следил за мероприятием и попросил Си Цзиньпина передать «самые теплые пожелания» Путину и Ким Чен Ыну, «пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки».
В Кремле отметили, что слова американского президента о заговоре могли быть сказаны в ироничном или переносном ключе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что «никакие заговоры никто не строил».
Китай и Индия продолжают переговоры с США о торговых соглашениях. Ранее тарифы на китайские товары в США были повышены до 145%, но позже стороны договорились о временном снижении.
Для Индии общий уровень американских тарифов сейчас составляет 50%. Как писала The Washington Post, Трамп отказался рассматривать соглашение с Нью-Дели до тех пор, пока Индия не согласится сократить закупки российской нефти.