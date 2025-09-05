Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Алексея Ерхова от обязанностей посла России в Турции. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Одновременно указом главы государства был уволен Олег Мальгинов с поста российского посла в Узбекистане. Его место займет Алексей Ерхов.
Ерхов занимал должность посла России в Турции с 19 июня 2017 года. 11 июня 2025 года он сообщил о завершении своей работы в стране. Дипломат родился в 1960 году в Москве, окончил МГИМО в 1983 году. В разные годы служил в Марокко, Египте, Израиле и Сирии. С 2009 по 2015 год был генеральным консулом России в Стамбуле.
Олег Мальгинов занимал пост посла России в Узбекистане с 5 марта 2021 года. В начале июня 2025 года он также объявил о завершении своей миссии.
Дипломат до назначения возглавлял департамент по работе с соотечественниками за рубежом МИД России. В период своей работы в Ташкенте Мальгинов занимался в том числе вопросами защиты прав граждан Узбекистана в России.
Ранее Министерство иностранных дел Узбекистана направило официальную ноту в МИД России с требованием установить личность мужчины, который на видео оскорблял таксиста-узбекистанца, называя его «рабом русских», и принять в отношении него законные меры. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов, комментируя инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс в августе.
В июне в правительстве Узбекистана также выразили обеспокоенность в связи с применением физической силы во время рейда ОМОНа в московских Сокольниках.