Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Алексея Ерхова от обязанностей посла России в Турции. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Одновременно указом главы государства был уволен Олег Мальгинов с поста российского посла в Узбекистане. Его место займет Алексей Ерхов.

Ерхов занимал должность посла России в Турции с 19 июня 2017 года. 11 июня 2025 года он сообщил о завершении своей работы в стране. Дипломат родился в 1960 году в Москве, окончил МГИМО в 1983 году. В разные годы служил в Марокко, Египте, Израиле и Сирии. С 2009 по 2015 год был генеральным консулом России в Стамбуле.

Олег Мальгинов занимал пост посла России в Узбекистане с 5 марта 2021 года. В начале июня 2025 года он также объявил о завершении своей миссии.