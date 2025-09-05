Президент Франции Эммануэль Макрон готовится к быстрой замене премьера Франсуа Байру на фоне угрозы распада правительства. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, близкие к администрации французского лидера.
Собеседники издания утверждают, что решение о назначении нового премьера может быть принято до 18 сентября. Именно на эту дату крупнейшие профсоюзы страны объявили общенациональную забастовку.
К акциям намерены присоединиться железнодорожники, авиадиспетчеры, сотрудники Air France, учителя и другие категории госслужащих. По оценке властей, в день протестов транспортная система Франции может оказаться фактически парализованной.
Как отмечают источники, в администрации Макрона опасаются вспышек насилия и того, что протесты могут продолжиться и после 18 сентября.
«Настоящая проблема заключается в том, продолжится ли забастовка 19 и 20 сентября. Они в панике, звонят повсюду, чтобы узнать», — сказал один из собеседников издания.
Правительство Байру, не имеющее большинства, рискует не получить достаточной поддержки в ходе голосования о доверии, намеченного на 8 сентября. Его план сократить государственные расходы на 43,8 млрд евро ради снижения дефицита встретил сопротивление парламента.
Один из министров признал, что новый премьер должен быть назначен до забастовки, чтобы эффективно противостоять давлению профсоюзов.
Франсуа Байру ранее сам вынес вопрос о доверии правительству, минуя главу парламента. Кабинет уже несколько раз переживал вотумы недоверия, но каждый раз оппозиции не хватало голосов. На этот раз, отмечают аналитики, шансов удержаться у Байру почти нет.
Переговоры с ультраправыми также не принесли результат: они отказались поддержать действующего премьера. Если Байру уйдет в отставку, Макрону предстоит выбрать нового главу правительства и сформировать кабинет меньшинства либо распустить парламент и объявить досрочные выборы.
В партии Марин Ле Пен уже заявили, что рассчитывают на абсолютное большинство в случае внеочередных выборов.