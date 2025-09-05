Президент Франции Эммануэль Макрон готовится к быстрой замене премьера Франсуа Байру на фоне угрозы распада правительства. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, близкие к администрации французского лидера.

Собеседники издания утверждают, что решение о назначении нового премьера может быть принято до 18 сентября. Именно на эту дату крупнейшие профсоюзы страны объявили общенациональную забастовку.

К акциям намерены присоединиться железнодорожники, авиадиспетчеры, сотрудники Air France, учителя и другие категории госслужащих. По оценке властей, в день протестов транспортная система Франции может оказаться фактически парализованной.

Как отмечают источники, в администрации Макрона опасаются вспышек насилия и того, что протесты могут продолжиться и после 18 сентября.

«Настоящая проблема заключается в том, продолжится ли забастовка 19 и 20 сентября. Они в панике, звонят повсюду, чтобы узнать», — сказал один из собеседников издания.