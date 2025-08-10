ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Большинство немцев — за признание Палестины
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного журналом Internationale Politik
Большинство немцев — за признание Палестины
Большинство немцев — за признание Палестины / AP
10 августа 2025 г.

Большинство немцев поддерживает признание палестинского государства. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного берлинским журналом Internationale Politik.

По данным издания, 54% респондентов высказались за признание Палестины независимым государством.

Ранее сообщалось, что большая часть граждан Германии выступает также за усиление давления на Израиль со стороны правительства ФРГ — в связи с преступными действиями в секторе Газа. Такие данные выявил опрос, проведенный организацией DeutschlandTrend по заказу телеканала ARD.

Читайте также

Согласно данным исследования, 66% респондентов согласны с утверждением, что «правительство Германии должно оказывать больше давления на израильское руководство, чтобы изменить его позицию по сектору Газа». Против этой позиции высказались 24%.

Опрос также показал, что 62% немцев отвергают мнение о том, что Германия из-за своей исторической ответственности должна больше других стран защищать Израиль. С этим утверждением согласились лишь 31% участников.

Отметим, что в пятницу 8 августа власти Германии сообщили о частичном прекращении поставок оружия Израилю. Произошло это через несколько часов после объявления премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху плана по полной оккупации Газы.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us