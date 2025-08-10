Большинство немцев поддерживает признание палестинского государства. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного берлинским журналом Internationale Politik.
По данным издания, 54% респондентов высказались за признание Палестины независимым государством.
Ранее сообщалось, что большая часть граждан Германии выступает также за усиление давления на Израиль со стороны правительства ФРГ — в связи с преступными действиями в секторе Газа. Такие данные выявил опрос, проведенный организацией DeutschlandTrend по заказу телеканала ARD.
Согласно данным исследования, 66% респондентов согласны с утверждением, что «правительство Германии должно оказывать больше давления на израильское руководство, чтобы изменить его позицию по сектору Газа». Против этой позиции высказались 24%.
Опрос также показал, что 62% немцев отвергают мнение о том, что Германия из-за своей исторической ответственности должна больше других стран защищать Израиль. С этим утверждением согласились лишь 31% участников.
Отметим, что в пятницу 8 августа власти Германии сообщили о частичном прекращении поставок оружия Израилю. Произошло это через несколько часов после объявления премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху плана по полной оккупации Газы.