Согласно данным исследования, 66% респондентов согласны с утверждением, что «правительство Германии должно оказывать больше давления на израильское руководство, чтобы изменить его позицию по сектору Газа». Против этой позиции высказались 24%.

Опрос также показал, что 62% немцев отвергают мнение о том, что Германия из-за своей исторической ответственности должна больше других стран защищать Израиль. С этим утверждением согласились лишь 31% участников.

Отметим, что в пятницу 8 августа власти Германии сообщили о частичном прекращении поставок оружия Израилю. Произошло это через несколько часов после объявления премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху плана по полной оккупации Газы.