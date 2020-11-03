Однако в своем материале я хочу рассказать о том, как конфликт затронул мой народ – ногайцев. А именно тех из них, кто волею судьбы и исторических перипетий оказался на территории Армении и Азербайджана.

Так, сохранилась память о ногайском происхождении и об истории переселения на территорию Армении в семье доктора наук Эмиля Сулейманова, директора по исследованиям в Институте международных отношений Чешской Республики (г. Прага). В конце VXIII века, после провала большого ногайского восстания на Кубани (скорее всего, имеется в виду восстание 1783 г. в Кубанской орде) предок Эмиля в восьмом поколении, кубанский или бештавский (пятигорский) ногаец А(р)слан, который по преданию был из рода ногайских мурз, бежал с семьей через Дагестан и Ширван на территорию тогдашнего Эриванского ханства. Там он обосновался в Ереване и даже добился продвижения в военной карьере. Так, по семейным преданиям, он возглавлял один из флангов обороны города-крепости Эривань в 1827 году.

С тех пор все его потомки вплоть до моего информатора родились и жили в Ереване. Вот их генеалогическая цепочка: А(р)слан – Мустафа – Хаджи Сулейман – Юнус Нури – Акбар – Юнус – Эмиль. Долгое время семья идентифицировала себя как ногайцы, однако в 1940-е годы их формально записали в число братского народа азербайджанцев. По всей видимости это было сделано из-за того, что на тот момент, будучи тюркоязычными, они уже перешли на азербайджанский язык и интегрировались в общество ереванских азербайджанцев.

В конце 80-х годов, когда началась война за контроль над Нагорным Карабахом между Арменией и Азербайджаном, членам этой семьи, юридически считавшейся азербайджанской, пришлось покинуть пределы Еревана и Армении. Они стали беженцами в числе еще без малого 200 тысяч азербайджанцев Армении. Большая часть ногайцев переехала на территорию Азербайджана в Баку. Вторая часть их живет в Беларуси, третья часть же проживает сегодня в Чехии.

Что же касается непосредственно Азербайджана, то, согласно данным, приведенным доктором исторических наук Севиндж Исрафил Гызы Алиевой, переселение туда ногайцев в основном связано с действиями ранней советской администрации. В 1937 году в ходе раскулачивания мурз часть ногайцев переселили в Азербайджан. Так, в Азербайджане поселилась племянница известного ногайского князя и героя Гражданской войны Ахлау Ахлова.

В 40-е годы XX века кубанские ногайцы, в отличие от других народов современной Карачаево-Черкессии, не были причислены к горским народам, чем были поставлены в тяжелые условия, когда у них забирали урожай и скот, и были лишены поддержки властей, по причине чего стали страдать от жестокого голода. Некоторые из них в поисках лучшей жизни переехали в Азербайджан. С.И. Алиева пишет, что тогда ногайцы из семей Казовых, Ахловых и других фамилий, спасаясь от тяжелой доли и голода, уехали в Азербайджан и поселились в Баку, Габалинском районе и других местах этой гостеприимной страны.

К сожалению, о потомках ногайцев этих двух волн переселения в Азербайджан на данный момент у меня почти нет данных. Но известно, что родной брат революционера Ахлау Ахлова, ногайский князь Мурзабек Ахлов, в 90-е годы прошлого века, будучи уже 80-летним стариком, все же вернулся на родную Кубань. Об этом мы можем прочитать в исторической повести известного ногайского писателя Исы Суюновича Капаева «Майор Хани».

Очевидно, что их тоже непосредственно коснулся конфликт в Нагорном Карабахе, ведь когда в стране идет война, она никого не обходит стороной. Так, иногда через истории таких людей и семей вроде бы далекий и чужой для нас конфликт становится ближе, ведь через их боль от расставания с родной землей, от потери близких и знакомых мы можем прочувствовать весь ужас и всю тяжесть той войны.

Ногайцы живут бок о бок с азербайджанцами и армянами на Северном Кавказе и в Нижнем Поволжье, имея тесные, дружественные, соседские отношения и с тем, и с другим народом. И больно видеть, что вот уже более 30 лет один нерешенный конфликт вновь и вновь разжигает вражду между этими народами. Остается надеяться, что война в Нагорном Карабахе закончится в ближайшее время раз и навсегда через установление справедливости и мира.