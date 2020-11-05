КУЛЬТУРА
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Пациенты ковидного госпиталя в Вологде лежали на полу в знак протеста
Житель Вологды опубликовал фотографии пациентов, лежащих на полу в коридоре больницы из-за отсутствия мест в палатах. Однако Минздрав утверждает, что эти больные  отказались находиться в палате, переоборудованной из процедурного кабинета
Пациенты ковидного госпиталя в Вологде лежали на полу в знак протеста
Фото: Владимир Костерин / Others
5 ноября 2020 г.

В Вологде пациенты госпиталя для больных коронавирусом, которых засняли лежащими на полу в коридоре, разместились так в знак протеста – они не хотели находиться в палате, переоборудованной из процедурного кабинета,сообщает Znak.Com cо ссылкой на Минздрав региона.

«По информации администрации городской больницы № 1, несколько пациентов накануне отказались от размещения в палате, переоборудованной из процедурного кабинета. В знак протеста они разместились на каталках и на матрасах на полу. Именно этот момент был запечатлен и растиражирован в социальных сетях и ряде региональных СМИ», – сообщили в министерстве.

По данным ведомства, в больнице был проведен ремонт, все помещения находятся в отличном состоянии. Переоборудованная процедурная отличается от обычной палаты тем, что вместо покрашенных стен в ней плитка.

Лечебный корпус в Вологде рассчитан на 180 коек. Чтобы довести количество коек до 300, как указывают в департаменте, под палаты были оборудованы оперблок, перевязочные, процедурные и столовая, которые оборудованы кислородом и раковинами с горячей и холодной водой.

Ранее издание «Сибирь. Реалии» со ссылкой на жителя Вологды Владимира Костерина опубликовало фотографии, на которых больные лежат на кроватях и на полу в коридоре больницы в связи с отсутствием коечных мест. По словам мужчины, фотографии ему передала сестра, которую госпитализировали вместе с мужем.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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