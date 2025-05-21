ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Покушение на Зеленского? Польша предъявила обвинения
Павел К. подозревается в сотрудничестве с ГРУ и сборе данных для нападения на украинского президента
Покушение на Зеленского? Польша предъявила обвинения
/ AFP
3 часа назад

Польская прокуратура предъявила обвинение мужчине, подозреваемому в содействии российской военной разведке при подготовке возможного покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщили 21 мая, дело направлено в окружной суд Варшавы после завершения досудебного расследования.

Обвиняемый, известный как Павел К., якобы установил контакт с Главным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ) и предложил помощь в организации атаки. По версии следствия, по просьбе российской стороны он собирал данные о системе безопасности в аэропорту Жешув-Ясьонка на юго-востоке Польши — ключевом транспортном узле для международных поездок украинского руководства.

Как утверждают польские власти, полученная информация могла быть использована для подготовки нападения на Зеленского.

Расследование началось после передачи Киевом разведданных польским коллегам. Сообщается, что в ходе дела органы Польши тесно сотрудничали с силовыми ведомствами Украины.

Истории
Парламент Венгрии одобрил выход из МУС – из-за Нетаньяху
Парламент Венгрии одобрил выход из МУС – из-за Нетаньяху
Хуситы объявили блокаду Хайфы
Хуситы объявили блокаду Хайфы
Перед Израилем замаячили санкции
Перед Израилем замаячили санкции
США уничтожат пропалестинское движение?
США уничтожат пропалестинское движение?
ЕС хочет ударить по экспорту нефти из России
ЕС хочет ударить по экспорту нефти из России
Глобальный призыв к Израилю: откройте доступ в Газу
Глобальный призыв к Израилю: откройте доступ в Газу
Зеленский о разговоре с Трампом: «Я попросил его...»
Зеленский о разговоре с Трампом: «Я попросил его...»
Трамп намекнул на выход США из переговоров по Украине
Трамп намекнул на выход США из переговоров по Украине
США отказались «благославлять» израильскую бойню в Газе
США отказались «благославлять» израильскую бойню в Газе
Трамп и Путин договорились о «немедленных» переговорах
Трамп и Путин договорились о «немедленных» переговорах
Испания требует исключить Израиль из «Евровидения»
Испания требует исключить Израиль из «Евровидения»
Турция призвала Грецию не искажать историю
Турция призвала Грецию не искажать историю
Трамп и Путин обсудят «тупик» в переговорах
Трамп и Путин обсудят «тупик» в переговорах
И потекла нефть вместо крови
И потекла нефть вместо крови
Девять крошек для голодных миллионов
Девять крошек для голодных миллионов
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us