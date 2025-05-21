Польская прокуратура предъявила обвинение мужчине, подозреваемому в содействии российской военной разведке при подготовке возможного покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщили 21 мая, дело направлено в окружной суд Варшавы после завершения досудебного расследования.

Обвиняемый, известный как Павел К., якобы установил контакт с Главным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ) и предложил помощь в организации атаки. По версии следствия, по просьбе российской стороны он собирал данные о системе безопасности в аэропорту Жешув-Ясьонка на юго-востоке Польши — ключевом транспортном узле для международных поездок украинского руководства.

Как утверждают польские власти, полученная информация могла быть использована для подготовки нападения на Зеленского.

Расследование началось после передачи Киевом разведданных польским коллегам. Сообщается, что в ходе дела органы Польши тесно сотрудничали с силовыми ведомствами Украины.