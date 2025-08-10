В ночь на 10 августа в Саратове во время атаки украинских беспилотников один из дронов упал во дворе жилого дома.

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, погиб один человек, еще несколько получили ранения. Одного из пострадавших госпитализировали, остальным помощь оказали на месте. Жителей трех многоквартирных домов эвакуировали.

Глава региона также сообщил, что повреждения получил один из промышленных объектов.

Украинский Telegram-канал Exilenova+ утверждает, что удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в Заводском районе города. Очевидцы в разных районах Саратова рассказывали о пожарах, возникших после атаки.