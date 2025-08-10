ВОЙНА В УКРАИНЕ
Саратов атаковали украинские дроны
Погиб один человек, несколько получили ранения
В Саратове после атаки дронами вспыхнул масштабный пожар на НПЗ / TRT Russian
10 августа 2025 г.

В ночь на 10 августа в Саратове во время атаки украинских беспилотников один из дронов упал во дворе жилого дома.

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, погиб один человек, еще несколько получили ранения. Одного из пострадавших госпитализировали, остальным помощь оказали на месте. Жителей трех многоквартирных домов эвакуировали.

Глава региона также сообщил, что повреждения получил один из промышленных объектов.

Украинский Telegram-канал Exilenova+ утверждает, что удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в Заводском районе города. Очевидцы в разных районах Саратова рассказывали о пожарах, возникших после атаки.

Минобороны РФ заявило, что над Саратовской областью силы ПВО сбито восемь беспилотников, а всего за ночь по российской территории было уничтожено и перехвачено 121 дронов. Под удар попали как приграничные регионы, так и области в центральной части страны.

По данным Росавиации, саратовский аэропорт временно приостановил прием и отправку рейсов.

В Генштабе ВСУ подтвердили поражение объекта.

