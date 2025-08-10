Президент Украины Владимир Зеленский 10 августа провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Звонок состоялся после сообщений о российских ударах по азербайджанским объектам на украинской территории.

Как сообщили в администрации Алиева, главной темой стало осуждение «целенаправленных авиаударов России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим объектам» Азербайджана на территории Украины, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину. Стороны выразили уверенность, что это не приведет к приостановлению энергетического сотрудничества между странами.

Зеленский также поздравил азербайджанского лидера с успехами в мирной повестке между Арменией и Азербайджаном при поддержке президента США Дональда Трампа, подчеркнув исторический характер встречи.