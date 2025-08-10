ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Алиев и Зеленский осудили удары России
Президенты осудили атаки РФ по нефтебазе SOCAR в Украине и пообещали продолжить энергосотрудничество
Алиев и Зеленский осудили удары России
Владимир Зеленский и Ильхам Алиев / Reuters
10 августа 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 августа провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Звонок состоялся после сообщений о российских ударах по азербайджанским объектам на украинской территории.

Как сообщили в администрации Алиева, главной темой стало осуждение «целенаправленных авиаударов России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим объектам» Азербайджана на территории Украины, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину. Стороны выразили уверенность, что это не приведет к приостановлению энергетического сотрудничества между странами.

Зеленский также поздравил азербайджанского лидера с успехами в мирной повестке между Арменией и Азербайджаном при поддержке президента США Дональда Трампа, подчеркнув исторический характер встречи.

Читайте также

Алиев отметил, что достигнутые договоренности, включая декларацию, подписанную при свидетельстве американского президента, послужат обеспечению прочного мира и стабильности в регионе.

В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения, в частности результаты заседания межправительственной комиссии в Баку, где состоялись переговоры по развитию торгово-экономических связей.

Напомним, 8 августа Россия атаковала дронами «Шахед» нефтебазу SOCAR в Одесской области. В результате удара возник пожар, поврежден трубопровод дизельного топлива, четверо сотрудников получили серьезные травмы.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us