Президент Украины Владимир Зеленский 10 августа провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Звонок состоялся после сообщений о российских ударах по азербайджанским объектам на украинской территории.
Как сообщили в администрации Алиева, главной темой стало осуждение «целенаправленных авиаударов России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим объектам» Азербайджана на территории Украины, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину. Стороны выразили уверенность, что это не приведет к приостановлению энергетического сотрудничества между странами.
Зеленский также поздравил азербайджанского лидера с успехами в мирной повестке между Арменией и Азербайджаном при поддержке президента США Дональда Трампа, подчеркнув исторический характер встречи.
Алиев отметил, что достигнутые договоренности, включая декларацию, подписанную при свидетельстве американского президента, послужат обеспечению прочного мира и стабильности в регионе.
В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения, в частности результаты заседания межправительственной комиссии в Баку, где состоялись переговоры по развитию торгово-экономических связей.
Напомним, 8 августа Россия атаковала дронами «Шахед» нефтебазу SOCAR в Одесской области. В результате удара возник пожар, поврежден трубопровод дизельного топлива, четверо сотрудников получили серьезные травмы.