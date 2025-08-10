Сегодня состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Украины Ильхамом Алиевым и Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждался в том числе вопрос нанесения российской армией ударов по газовой инфраструктуре Украины, по которой проходит азербайджанский газ, а также по нефтебазе SOCAR в Одессе. Лидеры стран выразили возмущение действиями российских вооруженных сил.

По сведениям азербайджанского издания Caliber.Az, полученным из достоверных источников, если Россия продолжит курс, затрагивающий интересы Азербайджана, то официальный Баку начнет рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, которое находится в его арсенале.

Отметим, что российские вооруженные силы начали последовательно наносить удары по энергетическим объектам Азербайджана на территории Украины. Данная ситуация вынуждает Баку предпринимать ответные меры. Все это неизбежно приведет к еще большему углублению кризиса в двухсторонних отношениях.