Монахиня Русской православной церкви мать Агапия Стефанопулос рассказала о тяжелом положение палестинских христиан под израильской оккупацией на подкасте известного американского журналиста Такера Карлсона. Эпизод, озаглавленный «Каково это — жить христианином в Святой Земле», привлек внимание миллионов зрителей, набрав более миллиона просмотров на YouTube и 7,9 миллиона на платформе X (бывший Twitter).

Мать Агапия, проживающая в палестинском городе Вифания на оккупированном Западном берегу с 1996 года, рассказала о дискриминации, с которой сталкиваются палестинские христиане. Она отметила, что израильские законы вынуждают палестинцев, включая христиан, использовать отдельные дороги и проходить через жесткие контрольно-пропускные пункты, что правозащитники называют системой «апартеида».

«Израиль постепенно захватывает землю, конфискуя ее, строя поселения и добавляя блокпосты, что душит жизнь местных жителей», — заявила она, упомянув стену, построенную на христианской земле, которая отделила Вифанию от Иерусалима и разрушила христианский приют для мальчиков.

Значительная часть интервью Карлсона была посвящена критике «христианского сионизма» — идеологии, популярной среди американских евангелистов, которая поддерживает израильскую оккупацию и оправдывает этнические чистки палестинцев, ради исполнения пророчеств.