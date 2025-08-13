Монахиня Русской православной церкви мать Агапия Стефанопулос рассказала о тяжелом положение палестинских христиан под израильской оккупацией на подкасте известного американского журналиста Такера Карлсона. Эпизод, озаглавленный «Каково это — жить христианином в Святой Земле», привлек внимание миллионов зрителей, набрав более миллиона просмотров на YouTube и 7,9 миллиона на платформе X (бывший Twitter).
Мать Агапия, проживающая в палестинском городе Вифания на оккупированном Западном берегу с 1996 года, рассказала о дискриминации, с которой сталкиваются палестинские христиане. Она отметила, что израильские законы вынуждают палестинцев, включая христиан, использовать отдельные дороги и проходить через жесткие контрольно-пропускные пункты, что правозащитники называют системой «апартеида».
«Израиль постепенно захватывает землю, конфискуя ее, строя поселения и добавляя блокпосты, что душит жизнь местных жителей», — заявила она, упомянув стену, построенную на христианской земле, которая отделила Вифанию от Иерусалима и разрушила христианский приют для мальчиков.
Значительная часть интервью Карлсона была посвящена критике «христианского сионизма» — идеологии, популярной среди американских евангелистов, которая поддерживает израильскую оккупацию и оправдывает этнические чистки палестинцев, ради исполнения пророчеств.
Мать Агапия подчеркнула, что американские христиане игнорируют страдания палестинских христиан, составляющих до 10% палестинцев в мире, включая до 150 тыс. в Израиле и на Западном берегу. Она также опровергла тезис об «исламском терроре», объясняя, что сопротивление, включая действия ХАМАС, связано с многолетней утратой земель и блокадой Газы, где свыше 1000 христиан не могут посещать свои святыни из-за израильских ограничений.
Реакция на интервью была неоднозначной. Многие зрители высоко оценили откровенность монахини, назвав ее рассказ «захватывающим» и важным для американских христиан. Однако некоторые консерваторы, включая сенатора Теда Круза, осудили Карлсона, обвиняя его в «ненависти к Израилю».
Монахиня завершила беседу с Карлсоном вопросом к СМИ: «Почему журналистам запрещен въезд в Газу и на многие территории Западного берега? Что пытается скрыть Израиль?». Подкаст стал частью серии программ Карлсона, где он поднимает вопросы о Палестине, приглашая таких гостей, как политолог Джон Миршаймер и президент Ирана Масуд Пезешкиан.