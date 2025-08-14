ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Переговоры «один на один»
Владимир Путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию в пятницу на Аляске после встречи тет-а-тет и переговоров в расширенном составе
Дональд Трамп и Владимир Путин / Reuters
14 августа 2025 г.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам саммита на Аляске в пятницу после личной встречи и переговоров с делегациями. Об этом сообщил помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

По его словам, встреча в формате тет-а-тет начнется в 11:30 по местному времени на авиабазе Эльмендорф–Ричардсон.

«Что касается повестки дня саммита, то, наверное, всем очевидно, что центральной темой будет урегулирование украинского кризиса, в том числе с учетом обсуждения, которое было проведено в Кремле 6 августа с участием специального посланника президента США Стива Уиткоффа», — сказал Ушаков.

Он отметил, что стороны обсудят и более широкий круг задач, связанных с обеспечением мира и безопасности, а также актуальные международные и региональные вопросы. Ожидается обмен мнениями по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическую сферу.

«Отмечу, что у этого сотрудничества огромный и, к сожалению, незадействованный до сих пор потенциал», — добавил он.

В российскую делегацию войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Переговоры будут носить деловой характер, и у нас, естественно, у всех деловой настрой прежде всего», — подчеркнул Ушаков.

