ПОЛИТИКА
Первая леди США против Байдена-младшего
Мелания Трамп готовит иск против Хантера Байдена за его слова о том, что ее знакомство с мужем произошло через финансиста Джеффри Эпштейна
Мелания Трамп / Reuters
14 августа 2025 г.

Первая леди США Мелания Трамп готовит иск на сумму свыше миллиарда долларов против сына бывшего президента Хантера Байдена. Об этом говорится в заявлении адвокатов, опубликованном телеканалом Fox News. 

Поводом стало интервью Байдена-младшего журналисту Эндрю Каллахану, в котором он утверждал, что неопубликованные документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна «уличат» президента США Дональда Трампа. Он также заявил, что «Эпштейн познакомил Меланию с Трампом». Эти слова цитирует BBC. 

Адвокат Алехандро Брито, представляющий интересы Мелании Трамп, призвал Байдена отказаться от «ложных, дискредитирующих и пренебрежительных заявлений».  

«Несоблюдение этого требования не оставит Мелании Трамп иного выбора, кроме как воспользоваться всеми законными средствами, чтобы возместить огромный финансовый и репутационный ущерб», — подчеркнул юрист. Он отметил, что утверждения Байдена уже распространили СМИ и пользователи соцсетей с многомиллионной аудиторией. 

По данным представителей первой леди, слова Байдена основаны на заявлениях журналиста Майкла Вулфа, автора критической биографии Трампа. В интервью The Daily Beast он говорил, что Мелания была знакома с человеком, связанным с Эпштейном и Трампом, в период, когда встретила будущего мужа. Позже The Daily Beast удалил этот материал. 

Мелания Трамп вышла замуж за Дональда Трампа в 2005 году. Harper’s Bazaar писал, что они познакомились в ноябре 1998 года на вечеринке, организованной владельцем модельного агентства. 

Дональд Трамп признавал, что был знаком с Эпштейном, но утверждал, что прекратил общение в начале 2000-х годов из-за конфликта. BBC отмечает, что нет доказательств, подтверждающих слова Байдена о знакомстве Мелании и Трампа через Эпштейна. 

Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. По версии следствия, он получал сексуальные услуги от несовершеннолетних и «одалживал» их влиятельным людям. В 2019 году его задержали, но спустя месяц он покончил с собой в тюрьме Нью-Йорка. 

Дональд Трамп утверждал, что финансист вел «список клиентов», в котором могли быть демократы, и обещал опубликовать его после возвращения в Белый дом. Позже администрация заявила, что такого списка не существует. 

