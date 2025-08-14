Первая леди США Мелания Трамп готовит иск на сумму свыше миллиарда долларов против сына бывшего президента Хантера Байдена. Об этом говорится в заявлении адвокатов, опубликованном телеканалом Fox News.

Поводом стало интервью Байдена-младшего журналисту Эндрю Каллахану, в котором он утверждал, что неопубликованные документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна «уличат» президента США Дональда Трампа. Он также заявил, что «Эпштейн познакомил Меланию с Трампом». Эти слова цитирует BBC.

Адвокат Алехандро Брито, представляющий интересы Мелании Трамп, призвал Байдена отказаться от «ложных, дискредитирующих и пренебрежительных заявлений».

«Несоблюдение этого требования не оставит Мелании Трамп иного выбора, кроме как воспользоваться всеми законными средствами, чтобы возместить огромный финансовый и репутационный ущерб», — подчеркнул юрист. Он отметил, что утверждения Байдена уже распространили СМИ и пользователи соцсетей с многомиллионной аудиторией.

По данным представителей первой леди, слова Байдена основаны на заявлениях журналиста Майкла Вулфа, автора критической биографии Трампа. В интервью The Daily Beast он говорил, что Мелания была знакома с человеком, связанным с Эпштейном и Трампом, в период, когда встретила будущего мужа. Позже The Daily Beast удалил этот материал.

Мелания Трамп вышла замуж за Дональда Трампа в 2005 году. Harper’s Bazaar писал, что они познакомились в ноябре 1998 года на вечеринке, организованной владельцем модельного агентства.